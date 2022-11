Pocito: robaron su local de ropa por tercera vez en el año, se cansó y los escrachó

WhatsApp Image 2022-11-24 at 18.25.15 (2).jpeg

Todo lo guardaban debajo de unas camperas, que a simple vista llaman la atención por el calor que viene azotando a San Juan en los últimos días. La dueña indicó que se trataba de 5 personas, dos entreteniendo a la encargada, una probándose ropa, otra haciéndose la que miraba la ropa y un tercer hombre que terminaba llevándose el botín.

“Hago la denuncia y queda todo ahí. Me canse, por eso opto por escracharlos”, agregó. En total se llevaron 5 vestidos y varias remeras de hombre. Natalia no hizo el paso del precio de las prendas, “para no amargarme”. Estima que es un poco más de $30 mil pesos.