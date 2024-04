Pocito: queda presa una mujer por apuñalar en el corazón a su expareja

El pasado domingo 21 de abril, Pamela Páez ingresó a la casa donde actualmente vive su expareja Segundo Carmona (38) en Pocito , le dijo “Dónde llevaste a cenar a la p… esta” y, sin decir otra palabra y a sangre fría, le propinó un puntazo directo al corazón a su ex.

El magistrado resolvió imputar a Pamela Páez por tentativa de homicidio, tal como lo pidió la fiscalía, y le dictó un plazo de 4 meses de prisión preventiva.

WhatsApp Image 2024-04-26 at 11.47.11.jpeg Fiscal coordinador de UFI CAVIG Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Silvina Zogbe.

Según contó la representante del MPF, que estaba acompañada por el fiscal coordinador Roberto Ginsberg, el hecho ocurrió el pasado domingo por la noche en un barrio de Pocito. Según el relato recabado hasta ahora, Páez ingresó muy ofuscada y sin permiso a la casa donde vive actualmente Carmona y le dijo: “Dónde llevaste a cenar a la p… esta”, sacó un cuchillo que tenía en la campera y le asestó el puntazo en el pecho.

La herida tocó el corazón y Carmona no perdió la vida de milagro. Desde la justicia dijeron que el herido llegó balbuceando al hospital y que como pudo le pidió ayuda a su padre diciéndole “Papi llamá a una ambulancia”.

WhatsApp Image 2024-04-26 at 11.47.09.jpeg Juez de Garantías Guillermo Adarvez

El informe médico de este hombre fue que sufrió una herida cortopunzante en el corazón y que le provocó un derrame de sangre en la pleura y en el pericardio. Actualmente se encuentra en Terapia Intensiva con respirador y con coma farmacéutico.

Dato: Segundo Carmona no tendría denuncias en su contra de ningún tipo.

El abogado defensor de Páez dijo que su clienta tuvo “un ánimo de lesionar y no de matar”

Cristian Ferré, el abogado defensor de la acusada, se opuso a la teoría del caso dada por fiscalía. Según el letrado, Páez ingresó por el lateral de la vivienda y empezaron a tener una acalorada pelea que poco a poco empezó a subir el tono. Luego agarró un cuchillo y lo utilizó.

WhatsApp Image 2024-04-26 at 11.47.09 (1).jpeg La imputada junto a su abogado, Cristian Ferré.

Según Ferré ella se fue, pero retrocedió y le dijo al padre de Carmona que llame a una ambulancia y que este hombre le respondió que se retire de la casa.

Para el abogado fue una “herida poco profunda” y que no “no hay un dolo de matar. Hay un ánimo de lesionar y no de matar” y expresó que la caratula del hecho es lesiones graves y no tentativa de homicidio.

El juez de Garantías Guillermo Adarvez dictó un plazo de 6 meses de investigación penal preparatoria y 4 meses de prisión preventiva para Pamela Páez. El magistrado argumentó que el riesgo de vida si existió y que la naturaleza del hecho es grave.

El hecho ocurrió el domingo y la fiscalía se enteró del hecho tras un radiograma enviado por el Hospital Rawson. El martes solicitó la detención y el juez dio el "ok" el miércoles. Se allanó la vivienda de esta mujer y no la encontraron. A las horas, Páez se presentó con su abogado en la Central de Policía y se entregó.