Piden la detención de la esteticista condenada por prostitución

En efecto y a raíz del dictamen de los cortistas Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur y Marcelo Lima, el fiscal que acusó a Coria pidió la detención inmediata. Es que para el representante del Ministerio Público, Juan Manuel Gálvez, la sentenciada agotó todas las vías posibles para no quedar presa y, como no logró su cometido, corresponde que cumpla la pena donde corresponde.

En octubre de 2022, el tribunal colegiado compuesto por los jueces Alberto Caballero, Verónica Chicón y Gema Guerrero la condenaron por promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución, tras la denuncia de una de sus trabajadoras en la estética ubicada en calle 25 de Mayo.

Tras esa resolución, la defensa de Coria acudió al Tribunal de Impugnación sin suerte, ya que la autoridad no dio lugar a la queja y confirmó el fallo. Fue por eso que una vez más, la mujer de alto perfil mediático apeló la decisión y recurrió a la Corte de Justicia, que también respaldó la sentencia.

Por todo ello y frente a los constantes reveses que sufrió, su defensor pidió que el caso fuera tratado por el máximo órgano de Justicia en el país, pero la respuesta volvió a ser la misma: fue negativa.

Pese a las especulaciones, el defensor explicó que no correspondería la detención cuando todas las vías recursivas no han sido agotadas. "Tiene arraigo, siempre estuvo a derecho y no hay peligro de fuga", argumentó el abogado que aclaró que todavía resta acudir directamente a la Corte Suprema.