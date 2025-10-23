Operativo contrarreloj: bomberos salvaron a un caballo atrapado en un pozo en Pocito

Bomberos rescataron a un caballo que había quedado atrapado en un pozo en Pocito.

En un intenso operativo nocturno, el personal de Bomberos Voluntarios de Pocito trabajó durante varias horas para rescatar a un caballo que había caído a un pozo con agua. La situación demandó un despliegue complejo de maniobras y herramientas para lograr sacar al animal con vida, en medio de condiciones adversas que pusieron a prueba la pericia del equipo.

Según informaron desde el cuartel, el rescate se vio dificultado por la profundidad del pozo y las características del terreno, lo que obligó a los bomberos a extremar las precauciones y aplicar diversas técnicas de salvamento. El objetivo principal era evitar que el caballo sufriera lesiones durante la extracción.

Con eso en cuenta y tras un arduo trabajo, finalmente los efectivos lograron liberar y estabilizar al equino, que afortunadamente se encuentra fuera de peligro. La intervención fue destacada por la coordinación y el esfuerzo de los rescatistas, quienes evitaron una tragedia mayor.

