"No saben lo difícil que es ver llorar a mi ahijada": el relato de un cantante y cuñado del preso golpeado en una comisaría de Rawson

Por él y por todos los que no pudieron hablar ALIAS: CONNOSOTROS.MP (Mariana Belén Morales) | Elías Jácamo

En su testimonio, Jácamo relató que Morales fue detenido por una contravención y que, a las pocas horas, estaba gravemente herido. “¿Hacía algo? No. Esta persona no tenía nada. Fue detenido por una contravención de dudosa procedencia. Hoy está dormido, lleva dos semanas así, y los médicos esperan que reaccione por cuenta propia”, afirmó.

En uno de los pasajes más duros del video, el cantante expresó el impacto que la situación tuvo en el entorno familiar. “No saben lo difícil que es ver llorar a mi ahijada, a su hija, por su papá. Es muy difícil también para su mamá, para sus hermanos. Lo fueron a ver hace poco porque él escucha a toda persona que habla”, dijo, al borde del llanto.

Jácamo, además, recordó un episodio de violencia que él mismo vivió años atrás, también relacionado con la policía. Según relató, una noche salió de su casa al escuchar disturbios en la zona y fue interceptado por efectivos que lo redujeron violentamente: “Me apuntaron con armas, me tiraron al piso y me empezaron a patear las costillas. Llorando, gritando, tratando de explicar que yo solo salí a mirar. Otro policía me pegó con una escopeta y después me dio dos piñas en el labio”, contó. Aunque nunca denunció el hecho formalmente, expresó que decidió hablar ahora porque lo ocurrido con su cuñado “no puede quedar impune”.

La causa

Durante una audiencia realizada el pasado viernes, el fiscal Iván Grassi presentó imágenes tomadas por cámaras de seguridad donde se ve a Cristian Morales siendo ingresado al sector de calabozos por policías. Poco después, es sacado del lugar por otros dos detenidos, ya inconsciente y con signos de haber sido violentamente golpeado.

Morales sufrió fractura de cráneo y hemorragia interna. Los imputados son el oficial subayudante Cristian Aciar y los agentes Gabriel Mariño y Alejandro González. Los tres quedaron detenidos con prisión preventiva por tres meses, imputados por vejaciones y apremios ilegales en concurso ideal con lesiones graves agravadas.

Pedido de ayuda solidaria

Antes de finalizar su mensaje, Jácamo pidió colaboración para la familia de Morales, de condición humilde: “Entre todos podemos aportar. La familia necesita cargar la SUBE, llevar agua al hospital, quedarse a cuidarlo. Aportando un granito de arena, ayudamos un montón”.

El artista compartió un alias de Mercado Pago CONNOSOTROS.MP (Mariana Belén Morales) y para quienes deseen colaborar con dinero.

“Gracias a todos los que están del otro lado. Compartamos este video, ayudemos con lo que más se pueda. Y, por favor, que esto no quede impune”, concluyó.