Mario Parisí fue beneficiado por la justicia

Mario Parisí , el miembro de la justicia investigado por delitos de violencia de género, este martes tuvo una nueva audiencia. Esta vez fue beneficiado por la justicia. El Ministerio Público Fiscal representado por Roberto Ginsberg, coordinador de la UFI CAVIG , pidió el sobreseimiento parcial y definitivo por el delito a una desobediencia judicial. La querella y la defensa no se opusieron. Y finalmente el juez de Garantías, Matías Parrón, lo sobreseyó parcial y definitivamente del delito de una desobediencia judicial.

Ante este contexto, el fiscal pidió en esta nueva audiencia, que Parisí no sea más investigado de esta imputación y pidió el sobreseimiento. La querella, a cargo de Mario Bedini, manifestó que no había otra alternativa que adherir a lo de fiscalía y ratificó el pedido. Mientras que la defensa manifestó estar de acuerdo al pedido de fiscalía y expresó que este delito carecía de sustento.

Ante no tener objeciones por ninguna de las partes y estar de acuerdo en el sobreseimiento, el juez de Garantías resolvió sobreseerlo parcial y definitivamente del delito de una desobediencia a una orden judicial; mantener la libertad del imputado y extender las medidas cautelares que le fueron impuestas hasta el fin de la Investigación Penal Preparatoria.

Mario Parisí de igual forma todavía sigue siendo investigado por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma blanca. Fuentes judiciales manifestaron que la investigación ya estaría finalizada y que estaría todo preparado para realizar la audiencia de control de acusación.

Hace unos días se dio a conocer que la defensa hizo un pedido de suspensión de juicio a prueba, es decir, que no sea condenado y sea puesto a prueba por un cierto tiempo. Además, la defensa también habría propuesto una reinserción económica para la víctima de 300.000 pesos. Esta propuesta ya llegó a fiscalía y también a la víctima, que decidirá si está de acuerdo o no; aclarando que su decisión no afecta en la decisión que la fiscalía podría tomar.