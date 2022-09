Un juez benefició a Mario Parisí y le alivianó la imputación en su contra

Los defensores sostuvieron que las medidas cautelares dictadas por Parrón en el inicio de la causa, que le prohibían a Parisí acercarse a la presunta víctima, no fueron bien fundamentadas, ya que no estaba claro el apercibimiento. Por ese error, aseguraron que su derecho de defensa se vio vulnerado e instaron a declarar la nulidad de esa medida tuitiva. En otras palabras, en el detalle, los abogados encontraron la forma para hacerlo zafar de esa acusación.

Los hechos marcan que, cuando la denuncia contra Parisí fue radicada en la UFI CAVIG, el juez de Garantías emitió la restricción de acercamiento, como suele suceder en este tipo de casos con la finalidad de proteger a las víctimas. Sin embargo, el ex coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas fue acusado de violar esa orden, luego de que tomara contacto con la denunciante a través de una tercera persona, el médico Jorge Luis Gil (apartado de la causa).

6eff4557-304a-4a61-93f0-8b0db78c3a75.jpg El juez de Impugnación Benedicto Correa

Incluso, en el desarrollo de la investigación resultó advertido por la autoridad por las publicaciones que realizó en las redes sociales apuntando contra la denunciante. En esa ocasión, se entendió la acción como acto turbatorio y fue apercibido por Parrón, quien le avisó que si volvía a incurrir en esas conductas, lo multaría con una suma de $100 mil.

Durante la audiencia, tanto la fiscal de Impugnación, Silvina Geraduzzi, como el querellante, Reinaldo Bedini, se opusieron al pedido de nulidad de los defensores y señalaron que las medidas cautelares habían sido consentidas y convalidadas en todo momento. "Es un planteo de dilación, no se encuentra el perjuicio en la medida, es un abuso del derecho de la defensa", agregó la querella.

No obstante, el juez Correa le dio la derecha a los defensores explicando que "el Estado no puede decidir sin expresar un fundamento" y que la resolución de Parrón no cumplía con los requisitos, puesto que no aparecían los apercibimientos. En ese sentido, correspondía el planteo de nulidad de la prohibición de acercamiento y, como consecuencia, tras ser anulada no existió la comisión de desobediencia.

Luego del fallo favorable para el imputado, que todavía está bajo sospecha por otros dos delitos, el querellante se mostró contrariado por la disposición mientras que los defensores se marcharon satisfechos con la pequeña victoria. "Esto puede sentar un precedente y provocar una catarata de nulidades en casos similares", expresó Bedini minutos más tarde.

En un anticipo de lo que podría darse en las próximas audiencias y relacionado a la estrategia de la defensa, Bedini advirtió que tratarán de hacer caer otro delito de la imputación que pesa sobre los hombros de Parisí: el de amenazas agravadas. "Van a cuestionar la declaración de la víctima, que dijo que la amenazó con un arma blanca. Van a decir que no coincide el arma que ella describió con la que secuestró la Justicia", adelantó.