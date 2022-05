Le robaron la bicicleta que la acompaña en su recuperación y pide ayuda para encontrarla

“Se podrían haber llevado de todo, pero sacaron solo la bicicleta. Yo soy paciente psiquiátrica y me médico para poder conciliar el sueño. No escuché nada. Ahora estoy angustiada. Soy paciente psiquiátrica y todos los días salgo a andar en bicicleta, eso me ayuda a mi sistema nervioso, a controlar la ansiedad, el pánico. Es terrible que me hagan eso”, comentó Natalia.

La bicicleta robada es una Venzo modelo EOLO de 24 velocidades y frenos hidráulicos. Se la compró en 2017 para sumarla a su rehabilitación. “La bicicleta representa mucho. Son muchísimos viajes, momentos. Además, es horrible la situación, tengo miedo de que vuelvan a entrar, ya conocen todos nuestros movimientos. Violan tu intimidad y te sentís vulnerable”, agregó.

Ese mismo domingo Natalia hizo la denuncia en la subcomisaría Ansilta. Si bien intentó recuperarla personalmente, visitando algunas viviendas donde podrían haber estado las bicicletas, espera que el personal policial realice la investigación correspondiente para dar con el rodado.