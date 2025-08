Las tres tragedias en Ruta 40 y calle 11, la carta al Presidente y el dolor por las víctimas

image

El caso conmocionó no solo por la pérdida de dos vidas jóvenes sino también por el proceso judicial que siguió. Flores Codorni permanece detenido con prisión preventiva y está imputado por homicidio culposo. La defensa y la fiscalía habían acordado un juicio abreviado que contemplaba una pena de tres años de prisión domiciliaria para el acusado, pero la jueza Gloria Verónica Chicón rechazó ese acuerdo. Su argumento fue que aceptar esa resolución afectaría la paz social y la confianza en la justicia.

Esta decisión fue apoyada por la familia de Carolina Sastre, que consideró insultante la posibilidad de que el imputado cumpliera la condena en su domicilio. En julio pasado, un tribunal de impugnación confirmó la resolución de la jueza Chicón, rechazando los recursos presentados por la defensa y la fiscalía y ratificando que Flores Codorni deberá afrontar un juicio convencional y una posible pena de cárcel efectiva.

El relato de Camila Bravo, la amiga sobreviviente

Entre las personas más afectadas por este accidente se encuentran las amigas de Carolina que también estuvieron involucradas en el siniestro: Camila Bravo y Emilia Oviedo. Un mes después del accidente, Bravo brindó una entrevista a Tiempo de San Juan, en la que se sinceró sobre su experiencia y la compleja recuperación física y emocional.

"Si bien no soy una persona creyente ni practicante de ninguna religión, siento que hubo algo que me cuidó ese día y me sigue cuidando", relató Camila con emoción. Contó que su recuperación en el hospital fue más rápida de lo que los médicos esperaban, y cada día experimentaba mejorías que no podía explicar. "Insisto mucho en que algo me cuidó y me sigue cuidando. Creo que esa fuerza tiene que ver con Caro, con esa amistad que nos unía y que aún siento presente", confesó.

La carta al Presidente y la tragedia

Pero este no es un caso aislado en esa esquina. El 8 de septiembre de 2022, un triple choque en la misma intersección de Ruta 40 y calle 11 terminó con la vida de tres personas: Juan de Dios Díaz, de 82 años; Nora Teresa Monjes, de 70; y Héctor Emanuel Pérez, un sanjuanino que viajaba con ellos. Pocos meses antes, en mayo de ese mismo año, Ariel Peralta, de 40 años, murió en un accidente en el cruce. Peralta circulaba en un Chevrolet Corsa junto a su pareja, que sobrevivió al choque contra un camión de gran porte.

La tragedia de Peralta tuvo un fuerte impacto social porque, poco antes del accidente, él y su esposa le habían enviado una carta al presidente Alberto Fernández, quien en ese momento visitaba San Juan, para reclamar mejoras en la seguridad vial y condiciones de tránsito en la ruta.

La instalación de semáforos, como respuesta al problema

Ante la persistencia de accidentes y el creciente reclamo social, Vialidad Nacional instaló semáforos en noviembre de 2022 en la peligrosa intersección. Sin embargo, por varios meses solo funcionaron con luz amarilla de precaución y no se activaron plenamente hasta enero de 2023.