La sobreviviente de la tragedia en Ruta 40: "Algo me cuidó, lo vinculo con Caro, ella me manda fuerzas"

A la derecha, la protagonista de la nota, Camila, y a la izquierda, su amiga y víctima fatal, Carolina. Sobre esta foto, tan especial, confesó: "Me gusta mucho porque a Caro le salen alitas, le doy mucha importancia y me afirma que ahora es eso, mí angelito que me va cuidar para siempre"

Si bien poco a poco se recuperan y aún conviven con las secuelas que sufrieron, Camila fue quien tuvo una evolución más rápida. El 3 de febrero, la chica de 28 años que estuvo intubada y que presentó quebraduras y fisuras en diversas partes del cuerpo fue dada de alta, aunque permanece con una especie de internación domiciliaria.

"Mi salud está bien, tengo 7 huesos fisurados que los últimos días han dolido mucho, pero puedo desarrollar un poco mi rutina con medicación para eso. Desde el accidente que no puedo caminar, ya que tengo una fisura en mi pelvis, que en éstos días me hacen radiografías para saber cómo sigue el estado de las fisuras, si ya se "unieron" o no", detalló la estudiante de Educación Física que, dependiendo de la unión de la fisura de pelvis, podrá comenzar una rehabilitación para volver a caminar.

Mientras se prepara en lo físico, la jugadora de básquet que se muestra agradecida por el cariño y el apoyo de su entorno reconoció que lo fundamental es sanar su cabeza y su corazón. Y es que atravesar la pesadilla que le tocó vivir no debió ser sencillo y a ello lo destaca. "Mi salud mental, que creo que es a la que más importancia le quiero dar, cada día va mejor. La primera semana acá en casa fue muy dura, tenía que aceptar todo lo que pasó y a la par el duelo de mi amiga. Pero hoy me siento mejor de ánimos, tengo amigos que me están acompañando, mi familia me ayuda y apoya mucho, y cuento con asistencia psicológica también", declaró.

Admitió que el shock del principio fue duro porque, en el regreso a su "vida normal", se encontró sin aviso con la cruda realidad. "Me pasó que el primer día en casa, me entregaron el celular y me topé con la noticia y fotos del accidente. Fue muy fuerte ver el estado del auto", reconoció.

5.jpg

Sin embargo, una fuerza que emana desde su interior la impulsa a ver el panorama de una manera más optimista. Pese al dolor por la pérdida, aseguró que se siente afortunada por haber resistido. "Fue de la mano en pensar y agradecer el haber podido salir de ese accidente", remarcó y agregó: "Justamente ayer me contaron las condiciones en las que ingresé al hospital y no queda más que agradecer, sentir que tengo otra oportunidad".

Si bien aceptó que no es una persona creyente ni practicante de una religión, confesó que tras el choque hubo algo que no puede explicar que la mantuvo a salvo. "Insisto mucho en que algo me cuidó y me sigue cuidando. Mi recuperación en el hospital fue muy rápida, cada día que pasaba habían mejores reacciones de mi parte, entonces yo a esa fortaleza la vinculo con Caro", sentenció y añadió: "La fuerza que estoy teniendo hoy en día, siento que tiene mucho que ver con ella. En eso sí creo, en qué es ella mandándome fuerzas y ayudándome, como lo hicimos siempre siendo amigas".

Esa conexión que iría más allá de la vida y la muerte tiene sustento en la amistad tan especial que Carolina y Camila construyeron. Se conocieron un año después de la pandemia, cuando la protagonista de la nota comenzó a jugar al básquet en el club donde su amiga lo hacía. Esa relación creció a pasos agigantados y compartieron momentos especiales, esos que sólo el deporte puede ofrecer.

Aunque ambas dejaron la escuadra por diferentes motivos, en noviembre último, retomaron el contacto que habían perdido y su vínculo se hizo más fuerte. "Desde entonces, nuestra amistad empezó a ser mucho más recurrente que todos los años anteriores. Nos veíamos todos los findes, salimos a tomar algo muy seguido, y en vacaciones habían semanas que pasábamos varios días seguidos viéndonos, nos reíamos cuando nos dábamos cuenta que habían pasado 5 días y seguíamos juntas", contó.

La profe de básquet, que al momento del siniestro estaba trabajando en una colonia de verano en Santa Lucia, recordó que su plan de vacaciones era el que estaban viviendo, es decir, disfrutar el verano, saliendo a bailar, juntándose con amigos y yendo al dique. Ese día se habían organizado para llevar a Emilia al Aeropuerto de Mendoza, porque la joven médica debía regresar a su trabajo en Buenos Aires, cuando la desgracia llamó a su puerta.

Aunque Carolina y Emilia habían estado en Brasil dos días antes, viaje al que no pudo ir por razones económicas, Camila tenía previsto en su cabeza salir de la provincia en febrero con sus amigas. No tenían nada concreto en ese momento, pero la idea estaba presente. Lamentablemente, el destino tenía preparada otra cosa.

Del choque, Camila sostuvo que no se acuerda de nada y lo que sabe es porque se lo contaron. No obstante, señaló que los que les sucedió fue injusto y por tanto espera que se haga justicia. Mientras tanto, el conductor que provocó el desastre -y que permanece detenido por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente- afronta el dolor de haber perdido a su esposa, la segunda víctima del siniestro que falleció el sábado último tras ser operada en el hospital.

Por su parte, quien decidió dar la entrevista para agradecer el suporte incondicional de la gente comentó que mantiene contacto con su otra amiga, con Emilia, que aún sigue internada pues presenta un cuadro -aunque milagroso también- delicado. "Sin dudas en lo sentimental tenemos mucho en común y para compartir juntas. Ella y Caro eran amigas desde chiquitas, también tiene un duelo por delante bastante duro. Con mensajes, nos hacemos ver qué estamos muy presentes en la recuperación y estado de la otra", reveló la misma que evitó dar precisiones de su estado de salud para no invadir su privacidad.

7.jpg

Con los sueños por delante y el deseo de vivir más efervescente que nunca, la sobreviviente destacó el trabajo de su psicóloga, la que le recomendó no desesperar por el futuro y enfocarse en el presente. Aún así y ante la consulta, manifestó que se imagina en unos meses volviendo a cursar su carrera y jugando al básquet. Eso sí, todo dependerá del físico y las posibilidades reales que tenga de volver a las canchas.

Y es que no sólo es una ilusión de retornar a su vida de siempre, sino que es una motivación que encontró por su amiga Carolina. "Una de mis últimas charlar con Caro fue volver a jugar juntas, siento que lo tengo que hacer por ella, seguramente ahí sea el lugar donde más presente y conmigo la sienta", admitió quien advirtió al mismo tiempo que si no puede volver a ser deportista, de igual modo estará cerca de sus compañeras.

Para cerrar la conversación y dar sentido a la misma, la muchacha que de seguro será fuente de inspiración para muchas personas aprovechó el momento para agradecer por la empatía y la preocupación de la gente. "Una de las razones por las que acepté esta nota es para agradecer a todas las personas que rezaron, pidieron, mandaron buenos deseos para mí y Emi. Gente que sin conocernos pensó en nosotras y deseó que pudiéramos salir adelante", destacó.

En esa misma línea, continuó: "Agradecer a mi familia que desde el día uno no se despegaron de mi lado y actualmente todos los días están detrás de todo lo que necesito. Por día tengo varios mensajes de personas que me conocen, deseando cosas lindas. Todo eso quiero agradecer, porque te hacen sentir acompañado y querido, que es algo totalmente necesario para momentos así. También agradecer a mí kinesióloga y psicóloga que me están ayudando a llevar este momento".

A modo de despedida, de compromiso y de consideración hacia las otras partes que también la pelean desde lo que les tocó atravesar, la sobreviviente concluyó: "Quiero mandarle mis buenos deseos a Emi y mis saludos a la familia de Caro, hacerles ver qué estoy para todo lo que necesiten".