Las impactantes imágenes del femicida de Pocito tras dispararle a Susana Pérez

No dejan de sorprender los detalles que alen a luz sobre lo qué hizo y cómo actuó Antonio Pelaytay antes y después de asesinar a Susana Pérez, el sábado último en la casa en Pocito. Ahora se conocieron imágenes en la que se ve al femicida a los pocos minutos de dispararle en la cabeza a Susana Pérez. Lo impactante de esas pruebas es que demuestran que, cuando ella estaba moribunda, él sale en su moto, el rodado sufre un desperfecto y, en vez de preocuparse en buscar ayuda, vuelve a la casa empujando la moto para guardarla, sin importarle que la mujer estaba muriendo.

Pelaytay.jpg En la audiencia. Antonio Pelaytay en la audiencia de este martes. Quedó imputado de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio.

Tal como surgen de los testimonios y de las evidencias, Antonio David Pelaytay era un violento y maltratador con Susana Pérez, la mujer que fue su pareja por cerca de 10 años y con quien vivía en esa casa de la calle Mendoza, metros al Norte de 10. Los vecinos relataron que este hombre gritaba e insultaba en público a la víctima, además la golpeaba y la controlaba.

video homicida de pocito

Un día antes del asesinato vieron a la mujer con un moretón en el ojo. Los familiares aseguraron que el hombre no dejaba que ella visitara a sus parientes y llegó hasta a correr a las dos hijas de la mujer para alejarlas de ella.

Los videos que se conocieron demuestran esa desaprensión de Pelaytay por la vida de Susana. Los testigos también graficaron ese cuadro, porque después que le disparó en la cabeza con un arma tipo tumbera, se cruzó a un vecino y dijo: “estaba jugando con la Susana con el arma y me mandé una cagada”. Como esa otra persona no lo quiso ayudar, sacó su moto y salió rumbo al hospital Cantoni de Pocito, ubicado a no más de 500 metros.

Una cámara ubicada cerca de Mendoza y 10, captó cuando pasa en la moto en dirección al sur. Los investigadores determinaron que en el camino el rodado de Pelaytay tuvo un desperfecto. Ahí, en vez de seguir a pie o avisar a otras personas para que fueran a auxiliar a la víctima, decidió empujar la moto y volvió a la casa a guardarla. Como si no tuviese apuro mientras la mujer agonizaba.

e8ea90f6-6fa8-4636-81eb-c31e341a010f.jpg

Posteriormente sacó su bicicleta y fue al hospital. Primero dijo que encontró herida a la mujer y que tenía un corte en el cuello. Más tarde, cuando los enfermeros llegaron a la casa, se demoró en abrirles la puerta. Otra cosa, también expresó: “¡Ah, está viva!, en esos instantes que el personal médico constató que la víctima aún respiraba. También pronunció otra frase aterradora: “Mira lo que me hiciste hacer”, relataron los testigos, como culpando a Susana por el disparo que tenía el cráneo, según fuentes judiciales

En la audiencia de formalización, personal de la UFI de Delitos Especiales reveló que, después que trasladaron a la mujer en ambulancia, Pelaytay se quedó en la vivienda. Allí dio vuelta el colchón con sangre, desordenó la vivienda y rompió una puerta. Todo, aparentemente, con la idea de sembrar pistas de que la mujer había sufrido un robo.

En ningún momento se lo vio arrepentido durante la audiencia; al contrario, movía la cabeza como negando las imputaciones. Ahora está preso y afronta un proceso penal por femicidio que puede significarle una pena de reclusión perpetua.