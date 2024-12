La ex abogada del locutor condenado por abuso aseguró que no hubo ningún descuido

Luego de que la defensa del locutor condenado por abuso solicitara su liberación, pues el fallo aún no está firme, y después de que la jueza de Garantías rechazara el pedido por resultar fuera de término, la ex abogada de Cristian 'El Bahiano' Molina aseguró que no se trató de un descuido suyo, sino de una decisión de la magistrado que descartó que se modificaran los plazos.