viernes 2 de enero 2026

Chimbas

Intentó robar un casco frente al Penal y terminó detenido tras una persecución

El episodio ocurrió el jueves por la tarde cuando un hombre sustrajo un casco de una motocicleta estacionada y fue capturado tras una persecución policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido
Un sujeto de 38 años fue detenido durante la tarde del jueves luego de intentar escapar tras robar un casco de una motocicleta estacionada frente al Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho ocurrió mientras efectivos policiales realizaban tareas de prevención por la zona y fueron advertidos por una mujer que se encontraba de visita en el lugar. Según su testimonio, el individuo tomó el casco que estaba apoyado sobre su moto y huyó a toda velocidad hacia el sur, en dirección a un descampado cercano.

De inmediato, los uniformados iniciaron una persecución a pie que finalizó dentro del terreno baldío, donde lograron interceptar al sospechoso. En ese lugar procedieron a su aprehensión, empleando la fuerza de manera proporcional, y recuperaron el objeto sustraído, que fue secuestrado como prueba.

El detenido fue identificado como Pablo Félix Collado, con domicilio en Villa Obrera. Debido a la tensión generada por el entorno, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 30ª, correspondiente a la jurisdicción.

Más tarde intervino el sistema acusatorio y tomó conocimiento el fiscal Mario Teja, quien se presentó en el lugar, entrevistó a las partes y ordenó dar inicio al procedimiento especial de flagrancia. El hecho fue caratulado como hurto en grado de tentativa, bajo el Legajo N.º 54/25, quedando el aprehendido a disposición de la Justicia.

Temas
