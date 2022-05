Habló la madre de la niña asesinada por el pitbull tras el procesamiento del dueño del perro: "esperábamos más"

"Es algo que estábamos esperando hace bastante tiempo pero no es lo que esperábamos, ni para mi ni para mis hijos, no es lo que esperábamos. Queríamos algo más duro", se lamentó Barbarita Cepeda, mamá de Lara Rebeca Agüero este jueves, sobre la decisión de la jueza Mónica Lucero en torno al caso de la muerte de su hija, atacada por el pitbull de su vecino, Bryan Silva, en el barrio Malimán de Rawson en 2020.

La familia de Lara sigue viviendo en el barrio Malimán, y así también los Silva, a metros ambos de donde fue el terrible ataque a la niña de 9 años, a plena luz del día. "Es igual la convivencia, ellos siguen viviendo acá, ellos pasan por la vereda como si nada, a mí y a mis hijas nos es difícil pasar por ahí, vamos a tratar de seguir bien, qué vamos a hacer. Nunca más tuve contacto con ellos, pasó lo de mi hija y nunca nada. Este chico Silva dijo 'esto de la niñita ya fue', como si nada", expresó con dolor la madre de la pequeña.

familia de lara aguero.webp La familia de Lara Agüero, con su dolor cuando pujaban por la sanción de la ley de perros potencialmente peligrosos.

La mujer opinó sobre los otros dos episodios que tuvieron víctimas fatales por ataques de perros en San Juan que se dieron luego del caso de Lara. "Lo vemos a diario y nos da mucho dolor tanto por este señor de Rivadavia como por la chica de Albardón, me imagino que esas familias sufren el mismo dolor que nosotros es muy difícil llegar y encontrar a una persona que amamos muerta por un perro, son imágenes que no se borran más, es muy difícil", expresó.

Cepeda opinó sobre las medidas para terminar con el problema de los animales peligrosos que "hay que apoyar la ley" respecto a la llamada "Ley Lara" que se sancionó para intentar controlar este dilema, creando un registro de perros potencialmente peligrosos y la imposición de un chipeo a los animales. Además, evaluó que la clave es que "nos falta saber qué perro tenemos en nuestra casa. Si nosotros sabíamos qué perro tenía este vecino le decimos 'ponele un bozal', pero él lo lucía como si tuviera un trofeo".

También contó que en su barrio "los vecinos que tenían perros en el barrio después de lo de Lara los regalaron, no sé si alguno los tiene en su fondo".

lara 2.webp Lara Rebeca Agüero tenía 9 años cuando perdió la vida atacada por un pitbull.

La familia de Lara convirtió el dolor en solidaridad y siguen ayudando a la comunidad mediante el funcionamiento de un merendero. "Seguimos haciéndolo a lo del merendero. Creo que esto me dio más fuerza, ella nos ayudaba con los chicos, siempre estaba. Y eso es algo por lo que seguimos", concluyó la madre de Lara.