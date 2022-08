Hablaron los Tellechea tras el resultado negativo: "Vamos a estar tranquilos cuando el juicio termine"

Gonzalo Tellechea , hijo de Raúl Tellechea desaparecido hace 17 años , habló con Tiempo de San Juan tras el resultado negativo que fue noticia este lunes. Desde la Justicia Federal confirmaron que el perfil genético hecho al cráneo encontrado en Ullum no es compatible con el de Raúl.

El resultado de la primera autopsia hecha al cráneo ilusionó al entorno de Tellechea, ya que había varias similitudes en la longevidad del resto óseo. Pero en la investigación, el resultado de la zona dental hizo que esa ilusión desapareciera un poco: “Cuando salió ese resultado no me ilusioné tanto”, expresó Gonzalo; y agregó: “A esto hay que darle un cierre”.

Este resultado negativo no cambia en nada en la parte judicial y los presuntos responsables están a la espera de ser juzgados. “Desde lo judicial no cambia el rumbo del juicio”, espetó Gonzalo y también agregó que hubiera sido una calificación diferente, y más grave, si el resultado del cráneo estudiado daba positivo.

Vamos a estar tranquilos cuando el juicio termine y paguen los responsables”, expresó Gonzalo Tellechea. Vamos a estar tranquilos cuando el juicio termine y paguen los responsables”, expresó Gonzalo Tellechea.

Esta situación no hace cambiar en nada a la lucha que llevan haciendo los Tellechea todos estos años. “Luchamos cuando estaban las cosas complicadas, cuando la Policía y la justicia querían decir que estaba prófugo y hasta montaron una versión pública, pero ahora seguiremos”, aseguró Gonzalo.

Toda la familia Tellechea quiere un final para toda esa historia y esperan que se haga justicia cuando termine el juicio.

Todavía no hay fecha de inicio para este juicio, pero Gonzalo aclaró que a fines de agosto se hará una reunión entre las partes en la Justicia para confirmar la fecha de inicio a este juicio.

¿Qué personas serán juzgadas?

Ex jefe de Policía Miguel González y el ex jefe de Investigaciones, Roberto León están acusados de colaborar para desviar la investigación con ocultamiento de pruebas, manipulación de testimonios y pruebas periciales, y la desaparición de grabaciones de escuchas telefónicas con el sólo fin de que no descubrieran el crimen.

Aurora Isabel Ahumada, ex empleada de la mutual de la casa de altos estudios, la acusan de declarar falsamente que vio a Tellechea días después de que desapareció.

Juan Marcelo Cachi, también ex empleado de la UNSJ, se cree que ayudó a Luis Moyano, ex titular de la mutual, para que éste pusiera en práctica el plan junto a los otros involucrados para desaparecer al ingeniero. Esos otros implicados son Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso, todos de la comisión directiva de la mutual.

Estos últimos fueron procesados en la causa mucho antes, lo mismo que el ex policía Alberto “Lalo” Flores, una suerte de seguridad privada y “matón” que tenía contactos con Moyano. Otro acusado es Sebastián Cortéz Páez, el arrepentido que declaró que Tellechea estaba secuestrado, que se murió mientras lo tenían en cautiverio y que lo enterraron en el río.