Confirmaron que los restos óseos de Ullum no pertenecen a Raúl Tellechea

Los elementos fueron sometidos a dos análisis. La primera extracción de genes se hizo en el Cuerpo Médico y Criminalístico de Mendoza. El segundo, que tiene los resultados finales, lo hizo el EAAF en su sede de Córdoba.

Cabe recordar que fue un 28 de septiembre de 2004 cuando Raúl Tellechea desapareció sin dejar rastros y su familia inició una histórica causa en la Justicia Federal por desaparición forzada. El ingeniero y empleado de la Mutual de la UNSJ había denunciado irregularidades en la mutual que no sólo involucraba a miembros de ese organismo, sino también a ex funcionarios provinciales.

Tras caer en manos de la justicia ordinaria y la investigación no avanzara (en siete años los ex directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan no fueron llamados a indagatoria), la causa pasó al fuero federal en 2012 y tuvo a varios implicados durante el proceso de instrucción. Finalmente, el juez que comandó la investigación, Leopoldo Rago Gallo procesó a 10 personas, entre ellas un ex jefe de la Policía y ex funcionarios provinciales.

Luis Héctor Moyano (secretario de Desarrollo Humano y presidente de la mutual), Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Vicente Alberto Flores, Sebastían Cortéz Páez, Francisco González (ex jefe de Policía), Mario León (comisario) y otras dos personas más, una de la mutual y la otra de la Universidad Nacional de San Juan, quedaron en la mira.