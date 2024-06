Fuertes palabras de una sanjuanina abusada por su ex: "Me ha destrozado, él cuando salga me va a buscar"

La mujer acompañada de su psicóloga y por personal de UFI CAVIG empezó diciendo “Primero me da muchísima vergüenza de estar acá frente a todos. Estuve mucho tiempo sin hablar. Me manipuló tanto que nunca me di cuenta de que estaba siendo abusada”.

“Pensé hasta quitarme la vida” “Pensé hasta quitarme la vida”

“No puedo creer lo que me ha hecho. No me merezco ni me merecí nada de lo que me hizo” siguió diciendo y aseguró que este hombre lo buscará cuando cumpla la pena de 7 años: “Él me amenazó que me iba a matar. Estoy segura de que me buscará. Me hará daño en 7 años. Él me va a buscar”, repitió en varias ocasiones totalmente devastada y ante la atenta mirada de los jueces.

WhatsApp Image 2024-06-10 at 12.46.13.jpeg Representantes del MPF. fiscal Eduardo Martínez, ayudante fiscal Florencia Fernadez y Sofía Cerutti y fiscal coordinadora Claudia Ruiz Carignano.

Después contó que ella lo apoyó siempre y creyó en él, sin ponerse a pensar en lo que le había hecho a otras mujeres. “Yo lo apoyaba hasta que me enteré. Tuvo un ensañamiento. Me ha destruido, le di todo”.

El tribunal condenó a Pablo Badilla (el acusado) a 7 años de prisión efectiva por amenazas simples y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. De igual manera la mujer declaró: “Me voy disconforme. Me voy con muchísimo daño. Me ha abusado, me pegaba y me decía que me tenía que quedar quieta porque era su mujer”.

“No soy culpable, no tengo la culpa. Me hizo un daño psicológico grande. Estoy destruida”. “No soy culpable, no tengo la culpa. Me hizo un daño psicológico grande. Estoy destruida”.

Finalmente mostrando su disconformidad dijo: “Siete años no es nada”. La chica manifestó que piensa en irse: “Voy a buscar una forma de irme. De igual forma tengo que mejorarme, mi terapia tiene un plazo de 4 años para mejorarme”.

Al final dijo directamente al acusado, que no estaba en la sala pero que sabía que lo escuchaba: “ Buscá a Dios porque él es el único que te va a perdonar. No me busques y déjame en paz”.

WhatsApp Image 2024-06-10 at 12.46.16.jpeg

El aberrante caso

Pablo Badilla comenzaba el juicio este lunes 10 de junio, pero antes de que comenzara el debate los representantes del MPF, la defensa y el acusado expresaron al tribunal colegiado que habían llegado a un acuerdo de juicio abreviado.

Los términos fueron presentados a los jueces Pablo Leonardo León, Juan Gabriel Meglioli y Javier Figuerola. Estos homologaron y le dictaron 7 años de prisión efectiva por los delitos de amenazas simples y abuso sexual con acceso carnal.

WhatsApp Image 2024-06-10 at 12.46.17.jpeg Tribunal colegiado.

Este hombre llegó a juicio acusado por los delitos de tentativa de femicidio y abuso sexual con acceso carnal, pero la calificación fue rebajada. A este hombre se le acuso de tentativa de femicidio porque la fiscalía interpretó que intentó prender fuego a su ex después de rociarla con nafta, pero finalmente esto fue interpretado como una amenaza simple porque Badilla no la prendió fuego. Las pericias comprobaron que este sujeto si abuso sexualmente a la mujer por eso siguió firme la acusación de abuso sexual con acceso carnal.