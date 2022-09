Esteticistas acusadas de promover la prostitución: el sorpresivo pedido de la fiscalía

juan manuel galvez.jpeg Fiscal de UFI CAVIG, Juan Manuel Gálvez

Gálvez le imputó el mismo delito a Natalia Pablo, pero entra como encubridora; por esta razón le entra la excusa absolutoria y saldría absuelta. Cabe destacar que sería absuelta no porque no cometió el delito, sino por ser la hija de Patricia Coria.

Mientras que la defensa representada por Leonardo Villalba y Laura Reus pidieron que tanto Coria como Pablo sean absueltas.

gloria veronica chicon, alberto caballero y maría gema guerrero.jpeg Jueces: Gloria Verónica Chicón, Alberto Caballero y María Gema Guerrero

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta este lunes donde el triunvirato de jueces, Alberto Caballero, Gloria Verónica Chicón y María Gema Guerrero, den a conocer de qué delito declaran culpable a las imputadas. Luego se pasaría a la etapa llama ‘Juicio de cesura’ y finalmente se dará a conocer la sentencia correspondiente.

laura reus y leonardo villalba.jpeg Abogados defensores, Laura Reus y Leonardo Villalba.

¿Qué dice el Artículo 277, inciso 4 del Codigo Penal Argentino?

Artículo 277, Inciso 4: “Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e) y del inciso 3, b) y c). (Inciso sustituido por Art. 4º de la Ley Nº 26.087, B.O. 24/04/2006.)”