Escándalo en una clínica de San Juan: excandidato a gobernador rompió un blindex a las piñas porque no atendían a su hijo

Ofuscado porque no atendían a su hijo, el excandidato a gobernador, Sergio Vallejos, protagonizó un violento episodio en la recepción de un conocido centro de salud de la provincia. Todo ocurrió en la tarde del martes, cuando el dirigente de Evolución Liberal llegó al Instituto de Traumatología por una urgencia que involucraba a su hijo.

Desde la clínica analizan denunciar penalmente a Vallejos, quien luego del escándalo, se defendió a través de las redes sociales. "Mi hijo se cayó del caballo en Niquivil. Llegamos al Instituto de Traumatología y me pidieron que les dijera la obra social. Les dije que tenía, que ya le daba los papeles pero que si se lo tenía que pagar en efectivo lo iba a hacer. Solo necesitaba que atendieran a mi hijo. El chico (recepcionista) no se movió nunca y bueno, ponete en mi lugar. Yo en ese momento no fui candidato ni empresario, fui Sergio Vallejos, padre. Soy tan humano. Qué se va a morir mi hijo en la puerta hasta que lo atiendan sólo por cuestión de plata", expresó Vallejos.

Su descargo