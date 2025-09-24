miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pasaje Elizondo

Entró a una casa sin permiso en Rawson, intentó escapar y lo capturaron

El hecho fue registrado durante este miércoles. El sujeto intentó ingresar a una casa del Pasaje Elizondo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre fue detenido esta mañana acusado de violación de domicilio tras ingresar a una casa de Pasaje Elizondo, en Rawson. El hecho se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando personal de la Motorizada N° 2 y del Comando Radioeléctrico Sur acudió al llamado de la damnificada, quien denunció que un sujeto desconocido había ingresado a su propiedad sin autorización.

Lee además
videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en zonda
Investigación

Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda
a 100 dias de la detencion, marcharan en apoyo a cristina kirchner en la casa de la expresidenta
En Buenos Aires

A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

Según relataron fuentes policiales, al ser sorprendido por la propietaria, el acusado, identificado como Luciano Rodrigo Luna, intentó huir saltando la puerta de ingreso.

image

La rápida reacción de los efectivos permitió que se iniciara una persecución por la zona. Finalmente, Luna fue aprehendido en la intersección de calle Elizondo y Boulevard Sarmiento.

La damnificada reconoció al sospechoso como la persona que había irrumpido en su hogar, lo que fortaleció la acusación en su contra.

El caso quedó bajo la supervisión del Dr. Emiliano Usin, del sistema acusatorio, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para determinar las responsabilidades legales del detenido.

Temas
Seguí leyendo

Tres menores de edad quedaron detenidos tras entrar a una casa en Rawson y robar alcohol, ropa, perfumes y demás elementos

Quiso robar en la casa de una proteccionista de Rawson, los perros ladraron y quedó filmado

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

Los tres remedios caseros para eliminar las cucarachas de tu casa

Detuvieron a un joven por intento de robo con arma de fuego en Pocito

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue denunciada por Eduardo Cáceres

Ataque en Albardón: una mujer fue mordida por perros callejeros mientras hacía ejercicio en el Parque Latino

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
esta embarazada y la grabaron dandole patadas a su hijo en chimbas: el 102 le quito los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Un inmueble de Tucumán casi Rivadavia, en la Peatonal.
Comercio

El rubro de venta de calzados, en alerta, tras el cierre de dos negocios en el microcentro sanjuanino: por qué motivo

Te Puede Interesar

Los Azules abrió una puerta en el Banco Mundial para conseguir plata para construir la mina en Calingasta
Minería

Los Azules abrió una puerta en el Banco Mundial para conseguir plata para construir la mina en Calingasta

Por Elizabeth Pérez
Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue denunciada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue denunciada por Eduardo Cáceres

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan
Mirá

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo
Estado de salud

Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó
La historia completa

En Iglesia vecinos reclamaron que hay jubilados a los que les llegaron boletas de luz de $1.000.000: qué pasó