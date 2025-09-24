Entró a una casa sin permiso en Rawson, intentó escapar y lo capturaron

Un hombre fue detenido esta mañana acusado de violación de domicilio tras ingresar a una casa de Pasaje Elizondo, en Rawson . El hecho se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando personal de la Motorizada N° 2 y del Comando Radioeléctrico Sur acudió al llamado de la damnificada, quien denunció que un sujeto desconocido había ingresado a su propiedad sin autorización.

En Buenos Aires A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

Investigación Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda

Según relataron fuentes policiales, al ser sorprendido por la propietaria, el acusado, identificado como Luciano Rodrigo Luna, intentó huir saltando la puerta de ingreso.

image

La rápida reacción de los efectivos permitió que se iniciara una persecución por la zona. Finalmente, Luna fue aprehendido en la intersección de calle Elizondo y Boulevard Sarmiento.

La damnificada reconoció al sospechoso como la persona que había irrumpido en su hogar, lo que fortaleció la acusación en su contra.

El caso quedó bajo la supervisión del Dr. Emiliano Usin, del sistema acusatorio, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para determinar las responsabilidades legales del detenido.