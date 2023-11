El padre del hombre que atacó a tiros a su familia en Rawson es un violador

Se trata de Walter Luis Miranda . Este hombre en 2014 fue condenado a 10 años de prisión por ultrajar sexualmente a dos miembros de su entorno familiar. En 2018 empezó a gozar de las salidas transitorias y en una de ellas no volvió al Servicio Penitenciario Provincial como debía hacerlo y desde ese día quedó en la lista de prófugos buscados del SPP de San Juan.

Tras 5 años ocultándose de la Ley, personal policial de La Rioja atrapó a Walter Luis Martínez en La Rioja. La detención se realizó el 6 de agosto de 2023 y a las horas fue trasladado al penal de Chimbas para que cumpla con la pena impuesta.

Una de las víctimas del brutal ataque en Villa Don Pablo en Rawson, precisamente la expareja de José Luis Miranda, este jueves lo denunció formalmente en UFI CAVIG. En la denuncia dijo que la relación no debía seguir porque le fue infiel, lo trató de posesivo y celoso. También agregó algo aterrador, dijo que ella había sido víctima de varios abusos sexuales, pero que no iba a decir nada por el momento ya que no se sentía preparada.

José Luis Miranda intentó matar a su expareja y a sus hijos de 4 y 9 años. Al mayor le dio un tiro en la cabeza, al menor en el pecho y a la mujer en la cara. Él después intentó suicidarse disparándose en la cabeza. Todos sobrevivieron. El pequeño de 9 años es el más complicado, ya que lo han operado dos veces en 24 horas y su estado es crítico.

¿Cómo es la situación judicial del único acusado?

Desde la Justicia informaron que han pedido un nuevo parte médico de los cuatro protagonistas de este hecho, principalmente el del autor material del caso. Se debe hacer en el lapso de 72 horas la audiencia del control de detención contra este sujeto, sino pasaría a ser ilegal y Miranda recuperaría la libertad.

Es decir, que entre este viernes y el sábado se debe hacer una audiencia dando a conocer la situación del imputado. Miranda se encuentra fuera de peligro, pero los representantes del Ministerio Público Fiscal necesitan el “OK” desde el Hospital Rawson si se puede realizar la audiencia.