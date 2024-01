El hostigador de Rawson que le hizo vivir a una pesadilla a su ex, preso y en la mira por 5 delitos

Verdaderamente, lo que vivió la víctima fue una pesadilla. Tras varias idas y vueltas, ella decidió terminar la relación con Cuello, desenlace que no le gustó nada al ahora imputado. Desde ese momento la chica empezó a vivir el calvario, pero lo que ocurrió desde el pasado jueves 4 de enero al domingo 7 fue de terror, porque en ese lapso la chica fue víctima de tres momentos horribles , según explicó la fiscal de UFI CAVIG, Daniela Pringles y su ayudante, Paula Amarfil.

El primero de los casos fue el que este hombre entró a la fuerza a la casa de la chica. Ella puso hasta una cocina en la puerta para que no pasara, pero Cuello entró y de una mochila se robó un celular, una tarjeta SUBE y unas llaves. Ese mismo día, pero por la tarde ocurrió el otro caso. La chica denunció que su ex la esperó a la salida de su trabajo y que en el interior del colectivo este le intentó llevar otras cosas. En esa ocasión la Policía actuó, pero no detuvo al agresor y lo dejaron libre.

Las amenazas de muerte hacia ella eran constantes.

Finalmente, ella hace la denuncia el jueves y por la gravedad del caso y por su prontuario delictivo, el juez solicitó la inmediata detención para Maximiliano Andrés Cuello.

La chica vivió unas horas de una tensa paz hasta el sábado por la noche, momento que sufrió otro hecho de violencia por parte de Cuello. Ella a bordo de una moto estaba regresando a su casa y vio que este hombre estaba queriendo entrar a la misma. Ella no se paró y fue a pedirle ayuda a su papá. En el camino fue interceptada por Cuello y la tiró del vehículo provocándole heridas en su cuerpo y le robó otro celular.

148049867_1171008646653212_8831088132310337812_n.jpg

Pero la suerte del agresor se acabó horas después, porque la Policía logró detenerlo en una contravención y con el celular de la víctima (después se corroboró que pertenecía a la denunciante).

Por todos estos delitos, la fiscal le solicitó al juez que este hombre fuera imputado provisoriamente por los delitos de amenazas coactivas, lesiones, hurto, robo y violación de domicilio. Además, solicitó que se le dicte la prisión preventiva. El juez finalmente resolvió darle 3 meses de prisión preventiva y 6 meses para el plazo de la Investigación Penal Preparatoria.

Cuello, un delincuente con varias caídas

Según fuentes judiciales, este chico tiene varias causas abiertas por delitos cuando era menor y en su espalda ya tiene tres condenas, una condicional y dos efectivas.

La última fue impuesta en julio de 2023 por portación ilegítima de arma de fuego. Cayó infraganti y fue juzgado en Flagrancia. En aquella ocasión arregló un juicio abreviado y lo penaron con 1 año y 2 meses de prisión efectiva.