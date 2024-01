Detienen a un sanjuanino que le hizo vivir un calvario a su expareja

Una pesadilla . No hay otras palabras para describir el hostigamiento que sufrió una mujer por parte de su expareja, un delincuente sanjuanino con un extenso prontuario delictivo. Cayó de la peor forma, porque la Policía lo aprehendió después de haber golpeado a su ex este último domingo.

Impactante caso San Juan: golpeó y quemó con agua hirviendo a su pareja porque no lo acostó cuando él quería

Ahí contó que su expareja, de apellido Cuello y con varios antecedentes penales, la estaba haciendo vivir unos días de terror. Primero contó que su expareja no la dejaba en paz, que la perseguía por todos lados porque no estaba junto a él. Una noche ella puso una cocina sobre una puerta para que Cuello no pasara, pero este entró a la fuerza y, tras amenazarla, le robó un celular, una tarjeta SUBE y unas llaves.

Al otro día el hostigamiento siguió. Ella se fue a trabajar y a la salida se topó con este hombre. La persiguió. Ella se tomó como pudo el colectivo y cuando llegó a la parada de su casa, este hombre ya la estaba esperando. En ese momento, la Policía actuó y lo arrestó a este hombre. La joven recuperó alguna de sus pertenencias, pero el agresor quedó libre.

La mujer finalmente denunció a este hombre en CAVIG. La brigada policial empezó a buscarlo por todos lados, ya que se trataba de un delincuente muy peligroso. Y finalmente dieron con él de la peor manera porque lo detuvieron después de haber golpeado a su pareja este domingo último.

Desde la Justicia garantizaron que en las próximas horas se hará la audiencia contra él y le achacarán los tres episodios que le hizo vivir a esta mujer. Con respecto a la pena se espera que sea de prisión efectiva, ya que se trata de un malviviente con muchísimos antecedentes penales.