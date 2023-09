El difícil momento de salud de Raúl "Oso" Silva, el narco que está preso por matar en un choque a un hombre en Zonda

Raúl Silva alias el “Oso” (66), el reconocido narco sanjuanino que el pasado 27 de agosto atropelló y mató a un motociclista en Zonda, no está pasando por el mejor momento de salud. El jueves 28 de septiembre se realizó una nueva audiencia para dar a conocer este contexto y él no pudo estar presente. Su cuadro es tan grave que directamente no puede ni hablar. Fuentes judiciales informaron que Silva hace poco fue operado del corazón, no tiene movilidad en parte de su cuerpo y tiene afasia (trastorno en el habla), es decir, que no se puede expresar verbalmente.