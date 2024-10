El curioso caso del sanjuanino que purga con condenas desde el '99 y que comete los mismos delitos que lo llevaron a prisión en sus salidas transitorias

El caso del delincuente sanjuanino Alfredo Mauricio Ovalle, de 49 años , es por demás llamativo. Desde 1999 está cosechando condenas, han pasado 25 años y sigue igual. Pero uno se pregunta c ómo comete delitos si debe estar preso y es un por un simple razón , los realiza en sus salidas transitorias. Sale, vuelve a caer -porque además no vuelve al penal de Chimbas- y lo vuelven a condenar.

En este octubre de 2024 ocurrió de nuevo y otra vez le recaería una condena, ¿para qué pase lo mismo? En esta ocasión cayó por un delito de violencia de género, en perjuicio de su expareja -que no están juntos hace 3 meses- y aunque el arreglo de juicio abreviado está pactado entre las partes, la misma se realizaría en las próximas horas.

Cuando el fiscal Eduardo Martínez de UFI CAVIG le comentaba a la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez las condenas que purga Ovalle, manifestó que las sentencias son del ’99 y se extienden hasta el 2022. Por la acumulación de penas en 2020 ya llegaba a 20 años y 6 meses de sentencia.

WhatsApp Image 2024-10-19 at 09.24.51.jpeg

Pero lo increíble de la situación de Alfredo Ovalle es que en los últimos años cometió delitos cuando estaba beneficiado de sus salidas transitorias. Y lo que causa más sorpresa es que al parecer no entiende. Como ejemplo, el 12 de octubre de 2021 y en noviembre de 2023 salió de la cárcel por su beneficio de salidas, pero en ambos casos este no cumplió con las reglas y no volvía al SPP.

Cuando la Policía lo atrapó en 2022, tras estar un año prófugo de la Justicia, los efectivos dieron a conocer que Alfredo Ovalle tenía quemadas sus huellas dactilares, método que utilizan para no ser identificados con facilidad. En ese procedimiento, los efectivos tuvieron que trabajar a ciegas, porque Ovalle mintió con su nombre y DNI.

Ahora volvió a ser un beneficiado de estas polémicas salidas del penal y aprovechó para ir a hostigar a su pareja. El 12 de octubre, alrededor de las 21 horas, la víctima se encontraba en su casa con su hermana y dos hijos de 6 y 11 años. En un momento, siente que llaman a la puerta una voz de mujer, cuando atendió se dio cuenta que era Ovalle. Este empezó a recriminarle cosas sobre su ruptura y la denigró verbalmente.

WhatsApp Image 2024-10-19 at 09.24.51 (2).jpeg

Luego le dio una trompada en la cara y la mujer le pide a su hijo que le acercara el celular para llamar al 911. Ovalle le agarró el celular al niño y lo rompió, luego volvió a pegarle a su ex en la cabeza.

Uno de los hijos de la damnificada salió de la casa a pedir ayuda y cuando volvía con vecinos, Ovalle ya se había dado a la fuga.

La audiencia contra él se iba a realizar el 16 de octubre, pero no se realizó porque tenía la presión arterial muy alta.

El fiscal de CAVIG y el defensor oficial del Ovalle expresaron que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado, pero le solicitaron a la jueza de Garantías que la audiencia se posponga para este lunes 21 de octubre, para determinar la pena. El representante del MPF manifestó que quiere corroborar cuál es la pena final que tiene este sujeto.

El delito por el que sería responsable Ovalle es lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género en concurso real con daño.