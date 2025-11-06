Un impresionante vuelco ocurrió en Chimbas durante la tarde de este jueves. Según confirmaron fuentes oficiales, dos menores de edad protagonizaron una peligrosa fuga luego de robar un vehículo en el barrio Huazihul .

Todo comenzó cuando un hombre llegaba a su vivienda tras su jornada laboral y, al descender de su auto, los jóvenes aprovecharon un descuido para sustraerlo. De inmediato, emprendieron una veloz huida por las calles del departamento, desatando una persecución que terminó de la peor manera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986553009283699007&partner=&hide_thread=false Dos menores robaron un auto, escaparon a alta velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo pic.twitter.com/608eFbQfXR — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 6, 2025

Al llegar a la intersección de Bonduel y 25 de Mayo, los menores perdieron el control del rodado y volcaron violentamente. El vehículo terminó con importantes daños materiales, y su estado quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

Personal policial y de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a los ocupantes, quienes fueron trasladados al Hospital Rawson. Allí constataron que ambos presentaban heridas cortantes y golpes, aunque su vida no corre peligro.

En la zona trabajó personal de Comisaría 17ª, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia del hecho.