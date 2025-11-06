jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a alta velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

El violento siniestro ocurrió este jueves por la tarde en la esquina de Bonduel y 25 de Mayo. Los adolescentes habían sustraído el auto momentos antes en el barrio Huazihul.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un impresionante vuelco ocurrió en Chimbas durante la tarde de este jueves. Según confirmaron fuentes oficiales, dos menores de edad protagonizaron una peligrosa fuga luego de robar un vehículo en el barrio Huazihul.

Lee además
un auto fuera de control atropello a tres menores en una plaza de chimbas
Iba a toda velocidad

Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas
dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en caucete: terminaron con multiples fracturas
Siniestro vial

Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

Todo comenzó cuando un hombre llegaba a su vivienda tras su jornada laboral y, al descender de su auto, los jóvenes aprovecharon un descuido para sustraerlo. De inmediato, emprendieron una veloz huida por las calles del departamento, desatando una persecución que terminó de la peor manera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986553009283699007&partner=&hide_thread=false

Al llegar a la intersección de Bonduel y 25 de Mayo, los menores perdieron el control del rodado y volcaron violentamente. El vehículo terminó con importantes daños materiales, y su estado quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales.

Personal policial y de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a los ocupantes, quienes fueron trasladados al Hospital Rawson. Allí constataron que ambos presentaban heridas cortantes y golpes, aunque su vida no corre peligro.

En la zona trabajó personal de Comisaría 17ª, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia del hecho.

Temas
Seguí leyendo

Atraparon a dos menores con una escopeta en Caucete

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Venía a San Juan, volcó en La Rioja, salió despedida del auto y terminó con varias lesiones

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, víctimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

Atraparon a dos ladrones de 23 y 26 años acusados de robar un celular en Rawson: ambos tienen antecedentes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detienen a una enfermera del hospital marcial quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Te Puede Interesar

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital