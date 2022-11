Del inglés al horóscopo chino, los desopilantes mensajes de Parisí a la denunciante

Si bien se sabía que la presunta víctima había denunciado en el CAVIG y ante la prensa el supuesto hostigamiento de parte de Parisí, luego de acusarlo con las autoridades judiciales, se desconocía el desopilante contenido de esos mensajes hasta ahora. Es que los posteos que el ex coordinador de Flagrancia hizo ofrecen una interesante variedad.

85eaae12-7e09-4694-b59b-edbcfde0d1c3.jpg

Algunas publicaciones son en inglés y estaban dirigidas a la ex pareja de Parisí. Así al menos lo entendió el juez de Garantías Matías Parrón, que lo sancionó económicamente. En el idioma extranjero, primero invitaba a la denunciante a solucionar el problema de pareja y luego la advertía. "Basta de pelea, preciosa. Voy a ganar, es mi campo. Mejor ganemos juntos", sostenía al mismo tiempo que la halagaba: "Absolutamente hermosa".

b177662a-e8a5-4486-a4ba-f6590cfcdb17.jpg

Fuentes allegadas a la investigación le comentaron a este diario que Parisí utilizaba los emoticones de una rata y un tigre en referencia a los signos del horóscopo chino de él y su ex. En ese contexto, se puede entender que le hablaba directamente y le decía: "Lo lamento, es el camino que eliges cuando podía ser de otra forma".

c7e1e712-0408-417c-97a0-eb003b4bad4b.jpg

Además de publicaciones con frases pidiendo perdón, el ex coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas que fue enviado a realizar tareas administrativas a la Biblioteca Judicial en otras historias fue explícito.

974f0169-588a-428e-9c55-5249e885fd45.jpg

"El único miedo que tengo es que nos sigamos haciendo daño. No especulo, no te manipulo. Otros sí lo han hecho y he quedado como alguien que no soy", expresaba y agregaba: "Yo soy un monstruo o soy quien de rodilla te besaba los pies?... Si crees que soy ese ser maligno que dijo la prensa, lo lamento mucho".

197047dd-10e2-4233-83b1-f498781b752f.jpg

En otros estados, acorde las pruebas, Parisí se burlaba del desarrollo del proceso penal que lo tenía. "Terrible paliza de mis abogados!!! Ya se les va a poner peor con lo que viene", exponía. Es que sus amigos, que también estaban imputados en la causa, el ex judicial Juan Pablo Ortega y el médico Jorge Luis Gil, fueron sobreseídos. Si bien estaban acusados de encubrimiento, por su relación íntima, zafaron del peso de la justicia.

57cc5ad2-244c-4db8-bfa4-f6c010ab1507.jpg

En qué quedó la causa

A un año del comienzo del escándalo, fuentes ligadas a la investigación judicial señalaron que el próximo 29 de noviembre está prevista la audiencia en la que la defensa representada por Fernando Castro solicitará la suspensión de juicio a prueba, con el objetivo de evitar una sentencia.

A pesar de reconocer la comisión de los delitos que se le achacan, lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas, esa resolución evitaría que una huella quedara en los registros penales de Parisí.

No obstante, el Ministerio Público -encarnado por Claudia Salica y Roberto Ginsberg- podría oponerse a esa salida alternativa, dado el contexto de violencia de género bajo la lupa y la política criminal que el mismo MPF impone.

El 8 de noviembre último, resultó beneficiado luego de ser sobreseído por el delito de desobediencia de una orden judicial, a instancias del juez de Impugnación Benedicto Correa, quien declaró nula la imputación realizada por el Ministerio Público.

El fuerte mensaje que el médico Gil le reenvió a la víctima

Según la información a la que accedió Tiempo, el médico Jorge Gil, amigo de Parisí, no sólo intercedió acudiendo a la casa de la denunciante para convencerla de desistir con la denuncia, sino que también fue el lazo de contacto del judicial con la presunta víctima. Como si fuera un mensajero del "amor", Gil le reenvió un fuerte mensaje con la misma idea: hacerla cambiar de parecer.

2aa43069-edf8-4215-b462-d93c8e9cf252.jpg

En ese texto, Parisí le confiesa a su amigo lo mal que se siente y las ganas de volver con ella que tiene. "Estoy muy triste y la extraño", sostiene. Al mismo tiempo admite que "no volverá a pasar" y ello resulta confuso. No se entiende a qué se refiere, si es a algo que pasó o que no se volvería a sentir tan enamorado de una mujer. Lo cierto es que revelaron que ese mensaje fue reenviado a la víctima.

Otros posteos de Parisí que llamaron la atención

552bdbad-a8db-4df9-a70e-c4b8fdeb184c.jpg

4e790755-ee5f-432c-a2bb-e3513056fadd.jpg