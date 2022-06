Declaró la médica del Hospital Rawson investigada por mala praxis

La audiencia solo se pactó para la declaración de esta mujer. Según ella nunca aplicó la maniobra ‘kristeller' (LEER ABAJO QUÉ ES) en la madre. Aclaró que ella hizo los controles necesarios del monitoreo fetal y no se detectó anomalías, ni sufrimiento fetal. Además, aclaró que no detectó anormalidades que hicieran pensar que era necesario hacer cesaría y no parto normal. Por ejemplo, el líquido amniótico era color cristalino (ella explicó que, si es de otro color este líquido, hay una anormalidad y se trabaja con cesaría y no parto normal).

Ella asegura que recibe al bebé y advierte que el cordón umbilical estaba ajustado y que el bebé estaba moribundo. Según Saldivar, ella y los otros profesionales advierten que estaba en un paro y que tenía falta de oxígeno. Los médicos cortaron el cordón y lo trasladaron a neo.

Saldívar siguió diciendo que otros médicos le practicaron los ejercicios de reanimación. Ella dice que no ve esas maniobras, pero que le comentaron que habían sido muy vigorosas con el afán de salvarle la vida. El bebé fue reanimado, pero a los días se constató que el bebé tenía una lesión hepática.

Para la fiscalía fue Saldívar la que aplicó las maniobras ‘kristeller’. La médica en su declaración dijo que cuando se hacen estas maniobras, puede provocar inconvenientes, molestias o lesiones a la madre, es poco probable que un bebé sea el damnificado.

“Nunca fue un embarazo de riesgo” declaró la médica Saldivar imputada por homicidio culposo.

La letrada Sandra Leveque, afirmó que su defendida manifestó cómo fue el procedimiento de anestesia, cómo se indujo el parto. Saldivar explicó que ella recibió a la mujer a las 8:30 y a las 10:30 tiene contacto con la madre.

El fiscal Francisco Micheltorena, que pidió imputar a esta mujer por homicidio culposo, expresó que estudiará la declaración de la médica. También aclaró que se están tomando declaración a diferentes médicos que estuvieron al momento que ocurrió este hecho.

El plazo de Investigación Penal Preparatoria de 6 meses otorgada por el juez de Garantías sigue su curso. El fiscal todavía no pidió la ampliación. Saldivar está siendo investigada por homicidio culposo, este proceso lo está viviendo en libertad.

¿Qué es la maniobre Kristeller?

Es una maniobra realizada durante el parto, es aquella en la que se ejerce presión sobre el abdomen de la madre (el fondo del útero) para conseguir que el bebé salga, o como mínimo llegue a la coronación, es decir, que asome la cabeza.

Esta maniobra es muy mal vista en algunos profesionales de la salud. En varios países de Europa como España o Gran Bretaña está totalmente prohibido hacer estas maniobras, ya que provocan un gran riesgo en la salud, tanto de la madre como en el feto.