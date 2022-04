Una médica del Rawson fue imputada por homicidio culposo

Ante las pruebas presentadas por la Unidad Fiscal Nº4 de Delitos Especiales representada por Francisco Micheltorena y Adrián Elizondo , el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli resolvió formalizar la causa e imputar a Daniela Saldivar Ozan por el delito de homicidio culposo. Además, dio un plazo de 6 meses de Investigación Penal Preparatoria. Esta mujer no quedó presa, pero deberá cumplir medidas cautelares como presentarse ante la Justicia cada vez que sea citada, no entorpecer la investigación, no molestar ni conectarse con los testigos o denunciantes de la causa.

Esta mujer está acusada precisamente de mala praxis, las primeras pruebas recolectadas por fiscalía muestran que Saldivar Ozan habría actuado con negligencia e impericia en el trabajo de parto (nacimiento que fue en junio de 2021).

El pequeño identificado como L. murió el 7 de julio de 2021, 25 días después de que nació en un cuadro de salud muy grave. Precisamente por estas heridas: Asfixia perinatal grave con encefalopatía hipóxica isquémica, hidrocefalia, con infarto de bazo, trauma hepático y hemorragia de retina.

Tras la muerte de este bebé, los mismos padres se reunieron con Saldivar y le preguntaron porqué no había hecho la cesárea, a lo que habría respondido:

“Ella tenía su criterio para efectuar cesárea, además no era un hospital privado donde podrá elegir cesárea, que ellas implican mucho gasto para un Hospital Público y tenían un tope para efectuarlas y por la demanda de partos que tenían no era aconsejable hacerla”. “Ella tenía su criterio para efectuar cesárea, además no era un hospital privado donde podrá elegir cesárea, que ellas implican mucho gasto para un Hospital Público y tenían un tope para efectuarlas y por la demanda de partos que tenían no era aconsejable hacerla”.

La denunciante, madre del bebé fallecido, denunció que esta mujer efectuó mucha presión sobre su panza en los trabajos de parto. Explicó que en un momento le pegó con el brazo, ya que por el dolor presentó problemas de asfixia (no podía respirar). Estos trabajos que Saldivar hizo en su cuerpo son conocidos como “maniobra de Kristeller”.

Fiscalía expresa que para haber evitado esta situación se podría haber efectuado cesárea. Además, todo indica que estos trabajos de parto fueron hechos con negligencia e impericia.

Ahora fiscalía tendrá un plazo de 6 meses de investigación penal, donde se recaudarán más pruebas para confirmar si hubo un delito o no por parte de Saldivar.