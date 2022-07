Caso Ayelén Castro: cachetazo para la defensa de Rolando Kappes

juez de impugnacion echegaray.jpg Juez de impugnación, Fernando Echegaray

La defensa de Kappes manifestó en la impugnación que la responsable del siniestro fue la joven Castro y no su cliente, porque Kappes hizo una “maniobra evasiva para no chocar a la chica (Ayelén Castro)”. También cuestionó que la joven no podía circular en esa motocicleta.

La fiscalía de impugnación estuvo representada por Silvina Gerarduzzi, pero en la audiencia de lectura estuvo presente la ayudante Belén Toledo.

Ayelén Castro falleció cuando fue impactada por el vehículo que conducía, Rolando Kappes. El siniestro fue por Calle 12 -de Oeste a Este- entre Mendoza y Ruta 40. La chica puso la luz de giro hacia la izquierda y cuando intentó ingresar a su casa, un auto la embistió. Ayelén salió expulsada de la moto y sufrió graves heridas, que le causaron la muerte en el acto.