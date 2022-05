Caso Ayelén Castro: la defensa apeló la condena que se le dio al conductor

En esta audiencia, el letrado que representa a Kappes -Jorge Enrique Guillén Giménez- expresó que su defendido hizo una “maniobra evasiva para no chocar a la chica(Ayelén Castro)”. También argumentó que la chica no tenía carnet de conducir y que por su “estatura y peso no podía estar conduciendo el vehículo en el que circulaba”. También dijo que los testigos (parientes de la chica) fueron las que vieron que la moto tenía el guiñe izquierdo encendido “y que es imposible de ver esa luz de giro a 100 metros de distancia”.

La fiscalía representada por Silvina Gerarduzzi dijo a este diario que consideraba totalmente en ley la condena que le fue impuesta por el juez Federico Rodríguez. Como así también le ‘retrucó’ a la defensa diciendo que la oficial de Policía -apellido Albornoz- confirmó en el acta de choque que la moto tenía la luz de giro (guiñe) izquierda encendida.

Las partes dieron sus argumentos y ahora el magistrado Echegaray resolverá en los próximos días si la condena para Kappes seguirá igual o cambiará.

El choque fue en 2021. La chica iba a bordo de su moto por Calle 12 de Oeste a Este y puso el guiñe hacia la izquierda para entrar a su casa y ahí fue cuando Kappes -que venía detrás de ella- la embistió. Ayelén Castro perdió la vida en el acto por las graves heridas que presentó.