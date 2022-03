Las dolorosas palabras de los padres de Ayelén Castro: “No tuvo los huevos para declarar”

Los padres de Ayelén Castro hablaron tras la condena que le fue impuesta a Rolando Kappes, el sujeto que atropelló y mató a su hija en un siniestro vial ocurrido en octubre de 2021 en Pocito. El juez Federico Rodríguez lo sentenció a 3 años de prisión condicional y 8 años de inhabilitación para manejar.

Marcelo Castro -padre de Ayelén- expresó a los medios: “Ahora se va a su casa a tomar mate y estar con la familia”. Además expresaron su desconformidad con las leyes porque culpa de ellas a el acusado no se le puede dar más años a pesar que la fiscalía y querella lo habían solicitado: “Nosotros no estamos conformes. Le agradezco por el trabajo que hicieron por tantos meses y de su buena predisposición para encontrar la verdad. En 8 meses ese trabajo no fue valorado por las leyes, no por el juez. Las leyes son así”.

Además, aceptó la invitación del juez para conocer los fundamentos en instancia privada y explicadas por él mismo: “Si aceptaremos la aceptación del juez. El que sabe de leyes y comprende nuestro dolor nos podrá explicar”.

Su madre, Mariela Quevedo, dijo entre lágrimas: “Ellos trataron de difamar a mi hija. La difamaron diciendo que era alcohólica, drogadicta porque le sale 0.01 grados en sangre y era por un medicamento que le pusieron los de la ambulancia”.

“Estamos muertos en vida”

Luego Marcelo volvió a hablar y dijo: “No tiene vergüenza porque si ya se la mandó hubiese asumido los hechos. Y nunca reconoció nada. No tuvo ni los huevos de declarar, porque si tiene su verdad ¿por qué no declaró?”.

Mirá todas las declaraciones en el siguiente video: