jueves 25 de septiembre 2025

En el microcentro

Capital: un operario en grave estado tras explotarle una caja de fusibles en la cara

El accidenta laboral ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de Avenidas Libertador y Rioja. El herido es un joven de 24 años y se encuentra internado en el Hospital Privado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-25 at 07.56.31 (1)

Los accidentes con explosiones o fogonazos siguen ocurriendo en la provincia. Este miércoles a primera hora, a un operario de una empresa le explotó una caja de fusibles en la cara cuando realizaba un trabajo en una vivienda ubicada en pleno microcentro sanjuanino, precisamente en la esquina de Avenidas Libertador y Rioja.

El operario herido fue identificado como Aron William Azcurra, de 24 años. Ahora se encuentra internado en el Hospital Privado y en grave estado de salud. El radiograma dado a conocer en las últimas horas expresa que el trabajador ingresó con quemaduras en el rostro y sus vías respiratorias quedaron comprometidas. Ahora se encuentra con pronóstico reservado, intubado y en terapia intensiva.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 07.56.32

Este accidente laboral ocurrió este martes, alrededor de las 7:30 horas. Los operarios de la empres Ureña SRL -subcontratada por Naturgy- estaban realizando tareas en la zona. Azcurra estaba colocando una caja nueva de fusibles en un domicilio. En un momento, por motivos que se están investigando, dos fases se juntaron y esto provocó la explosión y un fogonazo que dejó al operario sentado sobre la vereda con su rostro quemado.

Desde la Justicia informaron que el operario fue trasladado en primera instancia al Hospital Marcial Quiroga y según los reportes llegó con todos los elementos de seguridad, como guantes, botas y lentes.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 07.56.31

Los brigadistas policiales y personal de la UFI Delitos Especiales trabajaron en el lugar del hecho y se realizaron diferentes medidas. El lugar quedó cerrado por si hay que hacer nuevas pericias.

En el hecho trabajó el fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese de UFI Delitos Especiales N°6.

Temas
