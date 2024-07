Brutal asalto: tironeó y tiró al suelo a una sanjuanina embarazada de 8 meses para robarle la cartera

El violento robo ocurrió en una calle del barrio UOYEP, este lunes alrededor de las 21:40. La víctima del hecho, relató a Tiempo de San Juan que, “llegué a la casa de mi tío y bajé del auto porque me estaban esperando para cenar. Cerré el auto con llave, guardé el espejo por las dudas, ya que los colectivos con frecuencia pasan muy rápido por ahí; y noté que venía la moto”. Y agregó: “La verdad es que no lo pensé... Nunca me imaginé que me fueran a robar”.