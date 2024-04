Beba muerta en un choque en Chimbas: sobreseen al colectivero, único imputado en la causa

Fue la fiscal Agostina Ventimiglia la que le solicitó a la jueza sobreseer a este sujeto, ya que no habían pruebas que lo señalen a Aguilar como responsable de este siniestro fatal. Uno de los argumentos que dio fiscalía es que la motociclista no tenía el paso, debía parar su marcha y no lo hizo. Un testigo clave -hermano de la motociclista- contó que él freno en la esquina y que su hermana siguió sin frenar.

La prueba realizada por los peritos confirmó que el colectivero -que manejaba sin distracciones- intentó desviar el colectivo pero no fue suficiente. La moto golpeó en la punta de la parte delantera y los tres ocupantes salieron expulsados. Finalmente, el ómnibus arroyó a la beba.

El choque fue en la esquina de Centenario y Coronel Díaz. La motocicleta que era conducida por la madre de los dos menores circulaba por calle Coronel Díaz de Sur a Norte y topaba en calle Centenario, arteria por donde circulaba el colectivo de la Línea 403 de Oeste a Este.

A la madre no le recayó una responsabilidad penal y se le dio la pena natural.