viernes 29 de agosto 2025

Comisaría 14ª

Atraparon a Lautaro Martínez, pero no es el "Toro": quiso sacar leña de una finca en Zonda y salió por un boquete

El joven sanjuanino, tocayo del delantero de la Selección, fue sorprendido cuando intentaba llevarse 20 palos de leña de una finca en Zonda. Terminó detenido tras huir por un boquete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía atrapó a un joven de 18 años llamado Lautaro Martínez, aunque no se trata del famoso delantero de la Selección argentina, sino de un sanjuanino que fue sorprendido intentando robar leña en una finca de Zonda. El episodio terminó con su aprehensión y con una causa judicial en marcha.

De acuerdo a la denuncia, el arrendatario del lugar -un hombre de 50 años- observó cómo el sospechoso transportaba varios palos de madera dentro de la propiedad. Al verse descubierto, el joven dejó la carga en el suelo y salió a toda prisa por un boquete en el cierre perimetral.

image

La fuga no prosperó. Efectivos de la Comisaría 14ª, dependiente de la Departamental N°7, llegaron hasta el sitio y procedieron a la detención del muchacho, identificado como Lautaro Javier Martínez Torres.

image

Según informaron las fuentes, lo sustraído era un total de 20 palos de leña tipo cepa. Finalmente, quedó vinculado a una causa por Hurto Simple en grado de tentativa, bajo disposición de la Justicia.

