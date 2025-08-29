Atraparon a Lautaro Martínez, pero no es el "Toro": quiso sacar leña de una finca en Zonda y salió por un boquete

La Policía atrapó a un joven de 18 años llamado Lautaro Martínez , aunque no se trata del famoso delantero de la Selección argentina , sino de un sanjuanino que fue sorprendido intentando robar leña en una finca de Zonda . El episodio terminó con su aprehensión y con una causa judicial en marcha.

De acuerdo a la denuncia, el arrendatario del lugar -un hombre de 50 años- observó cómo el sospechoso transportaba varios palos de madera dentro de la propiedad. Al verse descubierto, el joven dejó la carga en el suelo y salió a toda prisa por un boquete en el cierre perimetral.

image

La fuga no prosperó. Efectivos de la Comisaría 14ª, dependiente de la Departamental N°7, llegaron hasta el sitio y procedieron a la detención del muchacho, identificado como Lautaro Javier Martínez Torres.

image

Según informaron las fuentes, lo sustraído era un total de 20 palos de leña tipo cepa. Finalmente, quedó vinculado a una causa por Hurto Simple en grado de tentativa, bajo disposición de la Justicia.