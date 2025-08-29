Atraparon a Lautaro Martínez, pero no es el "Toro": quiso sacar leña de una finca en Zonda y salió por un boquete

La Policía atrapó a un joven de 18 años llamado Lautaro Martínez, aunque no se trata del famoso delantero de la Selección argentina, sino de un sanjuanino que fue sorprendido intentando robar leña en una finca de Zonda. El episodio terminó con su aprehensión y con una causa judicial en marcha.
De acuerdo a la denuncia, el arrendatario del lugar -un hombre de 50 años- observó cómo el sospechoso transportaba varios palos de madera dentro de la propiedad. Al verse descubierto, el joven dejó la carga en el suelo y salió a toda prisa por un boquete en el cierre perimetral.
La fuga no prosperó. Efectivos de la Comisaría 14ª, dependiente de la Departamental N°7, llegaron hasta el sitio y procedieron a la detención del muchacho, identificado como Lautaro Javier Martínez Torres.
Según informaron las fuentes, lo sustraído era un total de 20 palos de leña tipo cepa. Finalmente, quedó vinculado a una causa por Hurto Simple en grado de tentativa, bajo disposición de la Justicia.