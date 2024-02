Aseguran que trataron de denunciar al femicida y en la Comisaría de Angaco no hicieron nada

"Entró a la fuerza, empujó el portón que estaba cerrado y se metió para amenazarla. Estaba loco", contó. En medio del revuelo, las mujeres que la acompañaban llamaron al 911 y efectivos de la Motorizada se presentaron en el lugar, aunque el agresor ya se había marchado.

Ante el inminente peligro que representó el ataque, los uniformados le sugirieron a la víctima que fuera a la Seccional 20º -la Comisaría de Angaco- para radicar una denuncia y, por ello, la hermana más chica de Gómez e hija de Yanina Pérez se dirigió hasta la dependencia para realizar la presentación. No obstante, fue en ese momento en que la joven de 21 años se topó con un agente, al que identificó como Francisco Romera, que se negó a tomar intervención.

Acorde detalló la chica que perdió a su madre, la autoridad policial no sólo evitó hacer su trabajo, sino también tuvo una actitud polémica. Es que manifestó que el policía le sugirió que no se metiera en la relación y le advirtió que no le correspondía interferir porque era "una cuestión de pareja".

Casualmente, a las pocas horas de solicitar la intervención de la Policía, las hijas de Yanina Pérez lo observaron fumando en las afueras de la comisaría con nada más y nada menos el agresor. "Aparentemente eran amigos, aunque fue uno de los tantos policías que no querían saber nada con el tema", sostuvo.

Es que la joven comentó que en otras ocasiones habían intentado pedir que se dicte una restricción perimetral para que el femicida no se acercara a su ex, pero nadie en la seccional les había prestado atención. "Mi mamá vivía con miedo", recordó y agregó, como ya lo había hecho en su primera entrevista con el diario: "Siguió un tiempo con él por miedo a que nos haga algo a los hijos o los nietos. La vivía hostigando. Todos lo sabíamos, pero la Policía no hizo nada".

Tiempo de San Juan intentó dialogar con algún representante de la dependencia policial para confirmar la información y por otros temas, aunque la respuesta fue negativa; no consiguió hacerlo ni por la vía telefónica ni por la personal.

La mujer que manifiesta que le arrancaron a su madre de la forma más violenta y brutal dejó en claro que exigirán Justicia para que el femicida pague con prisión perpetua. Por ello, este próximo martes por la mañana se llevará adelante una marcha en las puertas de Tribunales.