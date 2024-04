Aseguran que denunciarán en la Justicia a una ex ministra sanjuanina por falso testimonio

El dato llamó la atención, ya que una de ellas es la ex ministra de Turismo, Claudia Grynszpan , quien declaró en la causa y podría quedar en la mira por la presunta comisión de falso testimonio. Así lo anticipó en on el abogado que defiende al menor procesado por homicidio con dolo eventual, N.M. Esto ya lo había manifestado en off como una posibilidad y, por tanto, confirmó que la familia del chico iniciará la acciones legales.

El motivo principal de la denuncia es porque aseveran que la ex funcionaria no estaba presente al momento de los hechos y que declaró como si hubiera presenciado el incidente fatal. Si bien era el domicilio del padre de sus hijas donde se llevaba adelante la fiesta que reunió a los jóvenes, el abogado Nasser Uzair manifestó que Grynszpan llegó a la escena entre 20 y 25 minutos más tarde.

A Radio Sarmiento, el defensor sostuvo que al cabo de 30 testimonios, los únicos testimonios que dijeron que los involucrados en el choque estaban picando fueron los de la ex ministra y una menor. "Aparece una persona que no estuvo en el lugar y da una versión distinta a la versión general, como que hubo picadas o como que picaban de frente, se incurre en una falsedad", expresó.

En ese sentido, reconoció que no cuestiona su accionar en la escena, sino por lo perjudicial que resultó su testimonio contra el menor que defiende. "Acá no está en juego la responsabilidad de un mayor, si estaba en la casa o no estaba cuidando de los menores. El tema es que ella no estaba presente", agregó.

"Hay una menor que sostiene la misma teoría de la señora Grynszpan, vaya a saber por qué motivo lo hicieron. Lo cierto es que hay pruebas que demuestran que no estaban picando en el hecho ni antes, al menos estas personas que se las indica como responsables del accidente", cerró.

Como cada 15, este lunes habrá una marcha para pedir Justicia por la chica de 16 años que perdió la vida. Mientras tanto, la causa que se desarrolla en la Justicia de Menores recayó en la Cámara Penal, tras la apelación del defensor, que discute la imputación sobre su patrocinado. Es que insiste con que se trató de un delito menor, de un homicidio culposo y no con dolo eventual tal como lo estipuló la jueza María Julia Camus.

En caso de quedar firme dicha calificación, la causa estaría lista para ser elevada a juicio para que el juez Jorge Toro tome las riendas y defina qué sentencia aplicar.