Abusó de una nena a la que vio nacer y fue hallado culpable: Fiscalía pidió una dura condena

Un sujeto que fue denunciado por abusar sexualmente de una nena fue hallado culpable este lunes en el cierre del juicio que se llevó adelante en su contra y esta martes se conocerá de cuánto será la pena que recibirá. En ese sentido, la Fiscalía pidió que la condena sea de 24 años de prisión efectiva.

El aberrante caso que salió a la luz en diciembre del año pasado y que tiene a Raúl Eduardo Cortéz como acusado de agredir sexualmente a una chiquita de 11 años está a punto de finalizar, luego de que el tribunal compuesto por los jueces Andrés Abelín Cottonaro, Alberto Caballero y Diego Sánz lo encontrara autor responsable de los hechos que se le atribuían.

El hombre que era amigo de la familia de la menor, a la que vio nacer y tuvo en brazos de bebé, se aprovechó de la cercanía que mantenía con los padres de la niña para perpetrar los abusos. Vecino, cuando permanecía en soledad con la nena, la abusaba de todas las formas posibles.

Al principio, el sujeto que estableció una relación de confianza con su víctima al igual que con sus progenitores que se la otorgaban bajo su cuidado comenzó con manoseos y, con el paso del tiempo, la agresión sexual se transformó en salvajes ataques provocándole lesiones en sus partes íntimas.

Durante el 2019 y 2021, las violaciones quedaron al descubierto cuando la menor confesó lo que le hacía. A partir de entonces, se inició una investigación en la UFI ANIVI que derivó en la detención de quien hoy está siendo juzgado. Es por ello que después de haber instruido los hechos, el Ministerio Público Fiscal pidió una mayor pena de la que se estimaba puesto que en el desarrollo del debate surgió una prueba que lo complicó.

Según un informe pericial que se ofreció en el juicio, que surgió del informe psicológico a la menor, la víctima sufrió un grave daño en su salud psíquica y por ello la imputación se agravó. Fiscalía, acompañada por la querella representada por el Dr. Milenko García, solicitó 24 años de cárcel por el delito de abuso sexual simple en concurso real con acceso sexual con acceso carnal agravado por haber producido un gran daño en la salud de la niña.

Acorde manifestó el abogado querellante en la causa, el acusado no sólo tiene antecedentes sino también una sentencia condicional en su contra por amenazas agravadas. En marzo del año pasado, fue penado por advertirle a su ex pareja que la asesinaría a sangre fría.

"Te voy a degollar. Me cansé que me hagas la vida imposible. Yo sé donde tirarte. Te entierro y nadie te va a encontrar", le aseguró mientras sostenía un cuchillo en su mano. Incluso, después de la intervención policial, le expresó a la mujer: "Te has salvado de que no te degollara, pero vas a ver lo que voy a hacer, no te vas a salvar". Por todo ello, la justicia lo condenó a un año de prisión en suspenso.

Ahora se espera que el tribunal colegiado de a conocer el martes por cuánto tiempo estará preso Cortéz, a quien posiblemente le sumen las penas y pase más tiempo en el Servicio Penitenciario.