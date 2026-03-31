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Rivadavia

Detienen a dos ladrones que se robaron una bici en Villa del Carmen

Los aprehendidos tienen 21 y 22 años, y quedaron a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Efectivos de la Comisaría 28va detuvieron a dos jóvenes delincuentes que protagonizaron un robo en una vivienda de Villa del Carmen, en Rivadavia.

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El episodio comenzó cuando un vecino de calle Martín Güemes denunció que dos sujetos habían ingresado a su domicilio , sustrayendo del interior una bicicleta marca Eurobike Berlin, rodado 29, de color amarillo. Tras el alerta al 911, el personal policial inició un operativo de búsqueda que permitió interceptar y aprehender a los sospechosos a los pocos minutos: se trata de un joven de apellido Carrizo (22), oriundo de Rawson, y otro de apellido Guarnieri (21), con domicilio en Rivadavia.

Sin embargo, la violencia de los implicados no cesó con la captura, ya que durante el traslado hacia la sede de la Comisaría 25ta provocaron serios destrozos en el patrullero y, una vez en la dependencia, rompieron un armario y un enchufe en la zona de acceso. Ahora estos sujetos quedaron en la mira por los delitos de hurto agravado por escalamiento en concurso real con daño doblemente agravado.

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