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Trabajo policial

Recuperan objetos que fueron robados a un hombre en el microcentro

Personal de la Brigada Este encontró los elementos en un baldío tras una persecución en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un rápido accionar policial, efectivos de la Sección Brigada de Investigaciones Este recuperaron elementos de valor que habían sido sustraídos del interior de un vehículo estacionado en pleno centro comercial de San Juan. Los delincuentes se dieron a la fuga, pero no pudieron llevarse el botín.

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Todo comenzó cuando el propietario de un automóvil estacionó su vehículo en la vía pública para realizar unas compras de rutina. Al regresar, se encontró con la amarga sorpresa de que le habían violentado el rodado para sustraerle un televisor marca Philips de 32 pulgadas y una garrafa de 10 kilogramos.

La intervención policial fue inmediata. Durante un recorrido preventivo, los efectivos divisaron a dos sujetos que salían de un terreno baldío transportando objetos de dudosa procedencia. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron una veloz huida, abandonando la carga.

El caso ha quedado bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, con la intervención directa del fiscal Miguel Ángel Gay y el ayudante fiscal José Luis Salinas, quienes llevan adelante las tareas para identificar a los autores del hecho.

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