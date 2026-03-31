Más vivo imposible: le dio el celular a un joven para que le sacara la foto y escapó

En un mundo donde la desconfianza parece ser la norma, todavía quedan almas puras que creen en la bondad del prójimo. Lamentablemente para un joven de 20 años, su fe en la gente duró exactamente lo que tarda un procesador en abrir la aplicación de cámara. Este lunes, en las inmediaciones del Parque de Mayo, la solidaridad ciudadana y el oportunismo delictivo protagonizaron un cruce digno de una comedia, aunque sin final feliz para los "velocistas".

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Todo comenzó cerca del local bailable Pío, en la intersección de Avenida Libertador y Ameghino. Allí, la víctima decidió que era un excelente momento para una captura fotográfica. Con una entrega digna de un premio a la ingenuidad, le cedió su Motorola G13 a un desconocido para que le hiciera "el aguante" con la foto.

Sin embargo, el improvisado fotógrafo resultó tener una visión artística muy particular: en lugar de buscar la luz adecuada, buscó la salida más cercana. Ni bien tuvo el dispositivo en sus manos, se dio a la fuga.

Para mala suerte del "artista" y su acompañante, el personal de la Comisaría 4ª se encontraba realizando recorridas y la persecución terminó frente al Monumento a San Martín.

Los sujetos fueron identificados como Flores (21) y Díaz (23), ambos oriundos del Barrio La Estación. Al momento del palpado de urgencia, Flores portaba el Motorola G13 gris.

Minutos después, la víctima apareció en escena para confirmar que le había prestado el teléfono "de onda" a un extraño y este aprovechó para escapar.

La UFI Flagrancia tomó cartas en el asunto y caratuló el episodio como hurto.