Se robó un pantalón en una casa de ropa del microcentro, huyó y fue atrapado tras una larga persecución

Un solitario delincuente protagonizó una frenética huida por las calles del microcentro sanjuanino luego de sustraer indumentaria de un comercio. El hecho ocurrió el pasado 27 de marzo , alrededor de las 20:50 horas , en el local de Adidas ubicado en la Peatonal Tucumán.

Flagrancia Lo investigan por cometer un robo y terminó siendo juzgado por otro delito: pasará 2 años preso

Trabajo policial Recuperan objetos que fueron robados a un hombre en el microcentro

Según informaron fuentes judiciales, el sujeto, identificado como Mayco Yahir Manzur (33) , aprovechó la cercanía de las góndolas a la salida para tomar un pantalón valuado en $169.999. Al cruzar la puerta, los sensores de seguridad se activaron de inmediato, alertando a los empleados.

Sin soltar la prenda, Manzur inició una corrida hacia el Norte por calle Tucumán, perseguido de cerca por el encargado y empleados del local. La persecución continuó por Avenida Rioja hacia el Norte, momento en el cual los empleados divisaron un patrullero y alertaron a los uniformados sobre el sospechoso en fuga.

Al verse acorralado por el móvil policial a la altura de calle 25 de Mayo, el malviviente intentó deshacerse de la evidencia arrojando el pantalón al suelo, pero continuó su huida a pie. Finalmente, los efectivos lograron reducirlo en calle 25 de Mayo, casi Jujuy.

Un detalle que llamó la atención de los intervinientes fue el estado del objeto recuperado: el pantalón todavía estaba adosado a la percha del local, con su etiqueta correspondiente y el sensor antirrobo intacto, lo que facilitó la acreditación del ilícito.

Manzur fue trasladado a la sede de la Comisaría 3ra, donde quedó vinculado a un legajo por tentativa de hurto.

La causa pasó a Flagrancia y este lunes 30 de marzo, Manzur fue condenado en un juicio abreviado. Aceptó la pena de 6 meses de prisión efectiva.