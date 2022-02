Investigarán a dos fiscales por supuestas irregularidades

Miguel Ángel Molinero (41) hace unos días denunció a dos fiscales de la UFI CAVIG por supuestas irregularidades. Según escribió Diario de Cuyo, el denunciante dijo que dos fiscales habrían tenido irregularidades en causas iniciadas que este hombre tiene con su ex pareja. Supuestamente ella no le deja ver al hijo.

Los dos fiscales señalados por esta persona son los fiscales Roberto Ginsberg y Eduardo Martínez, ambos de la UFI CAVIG.

Según dijeron fuentes judiciales esta denuncia la recibió el fiscal Renato Roca de la UFI Delitos Especiales y en este momento los estarían investigando por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Molinero, el denunciante, dijo que Ginsberg le desestimó denuncias: "En una oportunidad en la que ella (su ex) reconoció que me prohibió ver al niño, el fiscal igual pidió su sobreseimiento", dijo al otro diario.

Con respecto al fiscal Eduardo Martínez, el denunciante dijo que tuvieron una discusión en Tribunales y el fiscal le habría obligado a firmar que se retractaba de la denuncia. "Me gritoneaba delante de todos, me decía: "Vos me vas a firmar lo que yo te diga"”, explicó.