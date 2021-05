Trágico siniestro en Matagusanos: quiénes son los fallecidos

El siniestro vial cuádruple y trágico que se produjo en Ruta Nacional 40 entre Villicum y Matagusanos este miércoles por la noche, se cobró la vida de tres personas. Miguel Ángel Rodríguez (37) -conductor del Fiat Argo-, Dominga Garay (58) -acompañante del Fiat Argo- y Ángel Javier Noguera (52), que conducía la camioneta Chevrolet S10.

Las dos víctimas fatales que venían en el Fiat Argo perdieron la vida en el acto. Mientras que Noguera, conductor de la camioneta, se lo trasladó al Hospital Rawson con un grave parte (traumatismo encéfalo craneal y politraumatismo grave) y horas después, precisamente 1:35 de este jueves perdió la vida.

Dominga Garay (58)

En las redes despidieron a Ángel Javier Noguera, su hijo -Fabri Noguera- escribió un sentido mensaje: “El día más triste de mi vida, hoy no solo perdí a mi padre, perdí a mi mejor amigo, el que siempre estaba en todas, me apoyo en todo lo que se me cruzo por la cabeza, el q me guio siempre por el buen camino... Muchísimos momentos compartidos, hockey, viajes, finca, pero quedaron tanto por compartir papa... Como decirle a mi hija que ya no va a volver su Abu... Te amo papa, seguime guiando desde el cielo y dame fuerzas para poder seguir” (sic).

Aquí otros mensajes que escribieron en su cuenta de Facebook:

QUE NOTICIA TAN TRISTE Q.E.P.D ANGEL NOGUERA MI PESAME Y FUERZA A TODA LA FAMILIA 😪😪 FUERZAS 💪 Q.E.P.D INCHA DE RIVER COMO SIEMPRE NOS JODIAMOS 😪😪

Q triste Noticia Mi más sentido pésame de mi parte y mi flia 😢 Dios te reciba en su gloria querido Angel Javier Noguera...

Sin palabras que tristeza,todos aca en casa conternados,nuestra familia hacemos llegar nuestro mas sentido pesame a toda su familia, Dios pueda consolar semejante dolor .

No te tenías que ir, vos no, no ahora. Yo tenía que ver esta mañana cómo salías adelante. Y después teníamos que jugar...

Que triste noticia viejo loco la verdad que nos quedamos sin palabras eras una gran persona y gracias por los consejos...

El hermano de Dominga Garay (58), escribió también un sentido mensaje despidiéndose de su familiar: "Querida hermana no entiendo por que te fuiste tan pronto. Espero que desde el cielo nos proteja . QEDP. siempre estaremos agradecidos siempre preguntando por nosotros. Dios te reciba con los abrazos abiertos" (sic).