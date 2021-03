Dos ladrones directos a la cárcel, ambos condenados por asaltar a una mujer de Rivadavia

Los peligrosos ladrones Jesús Gabriel Flores y Maximiliano Ruarte detenidos por asaltar a una mujer en Rivadavia, y también sospechados de haber sido los autores de un hurto calificado que sufrió esta misma víctima, fueron condenados por la justicia.

En una audiencia que se realizó en las salas de Flagrancia, el fiscal Pablo Martín y el abogado defensor llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y el juez homologó la condena de 3 años de prisión efectiva. Además, se les declaró la reincidencia, es decir, que ambos no gozarán de ningún beneficio excarcelable hasta que cumplan toda su condena.

Estos sujetos están acusados del delito de robo agravado por el uso de arma (no habida) en grado de tentativa en concurso ideal con amenazas. Ambos fueron a la casa de esta mujer en Rivadavia y la tuvieron cautiva a ella y a su jardinero. Con amenazas de muerte a ella y a sus hijas, le exigían que entregara el dinero que tenía guardado, la victima trató de explicarles que no tenía y estos más se ofuscaban. Minutos antes, los ladrones no se dieron cuenta de una situación, en el momento que entraron a la vivienda, ella estaba hablando por teléfono con su pareja, la cual se encargó de llamar a la Policía. Efectivos de comisaría 13ra fueron los que detuvieron a estos maleantes.