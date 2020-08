Ya hay fechas para las indagatorias de Julián Gil y los otros cauceteros por abuso sexual

Tal como anticipó TIEMPO DE SAN JUAN, el ex intendente caucetero Julián Gil junto a un polémico puntero político y el “Emilito” Mendoza serán indagados en los próximos días como imputados en la causa por abuso sexual contra una chica que supuestamente era prostituida por su padre. El juzgado interviniente ya fijó las fechas y el orden en el que deberá presentarse a declarar cada uno de ellos en el marco del escabroso caso que tiene de principal acusado y detenido a un comerciante y ex funcionario municipal de Gil.

No trascendió qué delitos le imputan, pero fuentes judiciales señalaron que puede caberles la figura de facilitación de la prostitución y hasta corren el riesgo de quedar presos. La encargada de tomar declaración al ex jefe comunal Julián Gil, al dirigente Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Mereles -hijo de otro histórico político caucetero- será la nueva juez María Gema Guerrero, quien asumió este jueves al frente del Primer Juzgado de Instrucción.

Desde noviembre

Esa causa la inició noviembre pasado el juez Benito Ortiz -que renunció en febrero pasado- a partir de la denuncia de una joven que acusó a su padre de someterla sexualmente desde los 13 años y de prostituirla con otros personajes conocidos de Caucete a cambio de favores políticos y negocios. Desde aquel momento, el que promovió la investigación fue el fiscal Renato Roca, que consiguió que en marzo último el juez correccional Matías Parrón –subrogante de Ortiz- procesara con prisión preventiva a ese hombre de 41 años, dedicado al comercio y ex funcionario de Gil. El procesamiento fue por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de la prostitución infantil y promoción a la corrupción de menores, todo esto agravado por el vínculo.

El caso continuó en manos del juez Guillermo Adárvez, que se hizo cargo provisoriamente del Primer Juzgado de Instrucción en los últimos meses. En esa etapa del proceso, tanto el fiscal Roca como la defensa del único procesado pidieron una ampliación de la investigación y se citara a otros posibles imputados. Y es que en el desgarrador relato de la supuesta víctima, en el que hace referencia cómo eran los abusos de su padre y la forma en que la explotaba sexualmente, aportó las identidades de esos supuestos clientes a quienes la entregaba como objeto sexual. Entre esos nombres mencionó el de Julián Gil, el del ex convicto y ex funcionario municipal Silvio Ibáñez y el de Emilio Mendoza Mereles, hijo de otro ex intendente de Caucete, señalaron fuentes judiciales. Las informaciones surgidas de allegados al caso revelan que la chica contó que su padre la obligó a tener sexo con algunas personas desde los 14 años hasta 17 o 18, y con el último que estuvo fue con el ex intendente.

El cronograma

Por eso fue que el juez Guillermo Adárvez, antes de dejar el cargo a la recientemente asumida jueza Guerrero, hizo lugar al requerimiento fiscal y en esta última semana dispuso la indagatoria de Gil, Ibáñez y Mendoza Mereles. Esta información fue adelantada por TIEMPO DE SAN JUAN, que ahora en exclusiva tuvo acceso a la información de las fechas previstas para las indagatorias. El primero que tendrá que declarar ante la jueza será Silvio Ibáñez, que fue citado en el Primer Juzgado de Instrucción para el 25 de este mes en horas de la mañana. Después será el turno de Julián Gil, el día 26. Y por último Emilio Mendoza Mereles, que deberá presentarse en el juzgado la mañana del 27. Este el cronograma fijado, siempre y cuando no haya modificaciones por directivas de la magistrada.