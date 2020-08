Jubilado asesinado en Pocito: la pareja sospechosa quedará en libertad

Este lunes por la mañana hubo un nuevo asesinato, el jubilado Antonio Muñoz de 70 años, oriundo de Villa Paolini Pocito, fue hallado en el interior de su casa asesinado, con claras señales de golpes en su cabeza. En primera instancia, una pareja que vive en la casa colindante quedó arrestada inmediatamente, pero ahora fuente policial expresó a Tiempo de San Juan que quedarán en libertad en las próximas horas.

Según precisó alta fuente que investiga este hecho, los arrestados le alquilan una vivienda a Muñoz, que queda al lado (paralelamente) y habrían estado en esta vivienda cuando ocurrió el asesinato, la pesquisa estipula que fue el domingo por la noche.

Otro de los datos aportados por la Policía, es que el masculino, de esta pareja demorada, tiene antecedentes penales contra la propiedad.

Con estas pruebas y con la orden del juzgado de instrucción en turno allanaron la vivienda de los arrestados y no se encontraron pruebas contundentes, ya sea rastros de sangre o algún objeto sospechoso. A pesar de eso, los dos quedaron en orden de arresto. Cuando estos fueron vistos por la pesquisa informaron que tampoco se les halló en su cuerpo señales de haber peleado, o heridas producidas por algún forcejeo. Por esta razón, se les tomó declaración y en las próximas horas quedarían en libertad, ya que no hay pruebas contundentes contra ellos.

La primera puerta (a la altura del auto azul) vive la familia que fue arrestada y ahora liberada.

Con respecto a las personas que lo habrían visto por última vez, tres amigos se hicieron presentes por el lugar y dijeron que estuvieron en la tarde con él (aproximadamente hasta las 19), y hasta esa hora no había pasado nada sospechoso. Con estas declaraciones, los investigadores creen que después habrían llegado otras personas, ya que Muñoz tenía varios grupos de amigos.

El jubilado asesinado finalmente se confirmó que fue hallado por una amiga de toda su vida (serían amigos desde los 14). Esta señora le llamó tipo 10.30 del lunes, Muñoz no respondió. Tipo 12:00, la mujer fue con su moto y lo visitó. Llamó a la puerta varias veces, el jubilado no respondía. Empujó la puerta, entró al interior y cuando fue a la habitación se encontró con Muñoz tirado en el piso rodeado en un charco de sangre.

La víctima de este asesinato solo tenía un alquiler (donde vive la pareja arrestada y que será liberada) y tenía un total de 5 autos, tres en la puerta que funcionaban -utilizaba uno de ellos- y dos en desuso que tenía en el fondo. La Policía explicó que su fuerte no era la venta de autos, dijo que la última venta de un vehículo fue hace mucho tiempo, sería en 2019. Él tenía la jubilación mínima y vivía con eso. Los investigadores dijeron a este diario el lunes, que se halló dinero en el interior, pero que no saben con exactitud si el o los atacantes se llevaron aún más, porque Muñoz no llevaba la cuenta de sus ahorros.

Personal policial sigue investigando el hecho con las ordenes del magistrado del Cuarto Juzgado de Instrucción subrogado por el juez Benedicto Correa.