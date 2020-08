Crimen en Pocito: al jubilado le partieron la cabeza a golpes

Terrible fue la imagen que se encontró una mujer cuando fue a limpiar a la casa donde trabaja en Villa Paolini, Pocito. Se topó con Antonio Muñoz (70) tirado en el piso con sangre alrededor. La desesperación invadió a la empleada doméstica y solo atinó a llamar al 911 para decir que había encontrado a su jefe y dueño de la vivienda muerto.

La Policía llegó rápidamente al lugar y empezó a investigar este hecho, el cual se confirmó que se trató de un crimen, con la sospecha de robo.

El ataque contra Muñoz fue terrible, a simple vista le vieron varios golpes en su cabeza (serían en la frente) y al parecer fueron producidos por un hierro, expresó fuente policial. Otra fuente dijo que fue con un objeto contundente, tipo garrote.

Antonio Muñoz vivía solo y era jubilado (sus hijas vivirían en Bariloche) y al parecer se la rebuscaba con la compra y venta de autos -en la puerta de casa había tres autos que serían de su propiedad-.

Otro de los datos que afirmaron fuentes policiales es que en la casa donde ocurrió el crimen no había nada desordenado, ni la puerta tenía señales de haber sido violentada para poder ingresar.

Con este contexto, la policía cree que el o los atacantes fueron en búsqueda de dinero de la venta de algún automóvil que se había producido hace poco tiempo. Además creen que puede haber sido algún cliente, ya que en la puerta de entrada no había violencia, es decir, que Muñoz los habría hecho entrar.

Todavía no se ha dado a conocer si a Muñoz le han robado dinero en efectivo, ya que los forenses se estaban encargando de la escena del crimen y estaban esperando el levantamiento del cuerpo para verificar si había algún faltante de dinero o si había algo más que podría ayudar a la investigación de la causa.

La primera sospecha de la policía, es que este homicidio ocurrió en la noche del domingo. Un vecino de la zona, que no quiso decir su nombre, explicó que anoche no escuchó ningún ruido extraño y que no vio nada sospechoso.

Primeramente de esta investigación se encargó personal de comisaría 6ta, pero después se abocó la Sección de Homicidios de la Central de Policía. En el lugar también se hizo presente el juez que subroga en el Cuarto Juzgado de Instrucción, Benedicto Correa.