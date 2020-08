Dos autos chocaron en una esquina céntrica y un vehículo terminó en la vereda

A media mañana de este miércoles se registró un fuerte choque en una esquina céntrica y con semáforos. Precisamente fue en la esquina de Entre Ríos y San Luis. Un auto terminó arriba de la vereda y chocó contra la ochava de la esquina.

En el momento que ocurrió este accidente no pasaba ninguna persona y afortunadamente no se lamentaron heridos por atropellamiento. Además, en la esquina hay un kiosco con espacio para sentarse y también en ese momento no había nadie.

Los vehículos protagonistas son un Peugeot 207 y una camioneta Fiat. Todavía no se corroboró quién pasó en rojo y ahora está en investigación de la Policía.

Una mujer que conducía uno de los autos fue derivada al Hospital Rawson para que sea atendida, ya que sentía dolores en diferentes partes de su cuerpo, no serían heridas de gravedad.